Dunkelzeit im Bild: Wie Hitlers treuer Fotograf die NS-Propaganda prägte

Er habe doch nur den Auslöser gedrückt, beteuerte Heinrich Hoffmann nach 1945 ein ums andere Mal. „Es war klar, dass irgendjemand früher oder später Adolf Hitler fotografieren würde“, schrieb der Münchner Fotograf in seinen Memoiren: „Es sollte so sein, dass er Heinrich Hoffmann hieß, und dass damit ein Schicksal bestimmt wurde. Irgendein Schicksal übrigens nur, das an sich ganz nebensächlich ist.“ Der Fotograf bilde nur ab, er halte fest. „Sonst nichts.“

Als Fotograf wich er seit spätestens 1920 nicht mehr von Hitlers Seite: Er publizierte seine Aufnahmen des Autokraten in Form von Postkarten, Bildbänden („Hitler wie ihn keiner kennt“), in zuweilen bis zu 16 Metern hohen Wandbildern, Briefmarken, Sammelalben, Daumenkinos, millionenfach in Umlauf gebracht. Jene bis heute bekannten, nicht mehr exakt datierbaren Aufnahmeserien, auf denen Hitler im schwarzen Anzug in Hoffmanns Atelier zu sehen ist, streute der Fotograf als Postkartenserie unters Volk.