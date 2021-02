Fiona Apple und die Rettung mit dem Bolzenschneider

Die 13 Songfragmente, aufgenommen in ihrem Refugium in Venice Beach, Los Angeles, die wie mit dem bolt cutter aus einer Rohdiamantenmine geschnitten scheinen, bestehen hauptsächlich aus Percussions und Klavier, aus wenig Gitarren und Bass – und der filigranen bis aufgekratzten Stimme der 42-Jährigen. Im Hintergrund hört man immer wieder ihren Hund bellen. Unterkriegen lässt sich Apple heute nicht mehr, ihr Seelengefängnis hat sie hinter sich gelassen: „Kick me under the table all you want“, singt sie im Song „Under The Table“ – „I won't shut up.“