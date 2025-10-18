Mann in blauem Pullover hält seine rechte Hand mit ausgestreckten Fingern, als wollte er etwas packen, vors Gesicht
© APA/GEORG HOCHMUTH

Festwochen-Intendant Milo Rau

Debatte

Geschrei & Leidenschaft: Scharfe Töne gegen Milo Rau nach Gaza-Text

Festwochenchef Milo Rau hat mit seinem Aufruf an den Kulturbetrieb, zum Gazakrieg nicht zu schweigen, heftige Reaktionen provoziert – und auch Freunde gegen sich aufgebracht. Rau verteidigt sich, während die FPÖ die Absetzung des Künstlers fordert.
Stefan Grissemann
Von Stefan Grissemann
18.10.25

Drucken

Schriftgröße

Als der Regisseur und Autor Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, vor zwei Wochen einen „Brief an meine Freunde“ veröffentlichte, einen Aufruf zum „Widerstand“ gegen das von ihm diagnostizierte Schweigen des Kulturbetriebs zu den Massakern in Gaza, konnte nicht einmal ein mit allen Wassern gewaschener Provokations- und Diskursprofi wie Rau ahnen, welch heftige Kritik er sich damit einhandeln würde.

Seine Nennung des umstrittenen Begriffs „Genozid“ spielte dabei eine Rolle. profil führte mit Rau noch am Tag des Erscheinens seines Aufrufs ein Interview, in dem der Künstler unter anderem sagte: „Ich habe selbst lange zugewartet, bis es hieß: Das ist ein Genozid. Dies haben alle Forschungskommissionen und die UNO belegt. Inzwischen haben wir nur noch zwei Optionen: Wir räumen die Institutionen ab und pfeifen auf internationales Recht, tun so, als gebe es kein Völkerrecht und auch den Begriff Genozid nicht. Oder wir tun endlich irgendetwas.“ Rau wagte zudem den historischen Vergleich, dass es auch einst, als die Nazis ihre Tyrannei errichtet hatten, ähnlich wenig Gegenwehr aus der Zivilgesellschaft gegeben habe.

Die erste Reaktion folgte, auch darüber berichtete profil ausführlich, wenige Tage später: In einem Gegenbrief wehrten sich gewichtige Stimmen der österreichischen Kulturszene gegen die Unterstellung, geschwiegen zu haben. Das Schreiben sei, wie Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren, wissen ließ, als „Absage“ an Raus Aufruf angelegt. Die Unterzeichnenden des Rau scharf widersprechenden Briefs – darunter Olga Flor, Robert Schindel, Monika Helfer, Michael Köhlmeier und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek – argumentierten zornig: Rau gehe es nicht etwa um „Widerstand gegen antijüdische Boykotte innerhalb der Kunstszene“. Er fordere „nicht auf zum Widerstand gegen Judenhass und Israelhetze“. Ihn störe „nicht das Schweigen über die antisemitischen Attacken und Attentate in vielen Ländern. Zu leise noch findet er jene, die gegen den Judenstaat hetzen.“

Mann im Overall mit verschränkten Armen, vor einem Transparent, auf dem "Revolution of Love" zu lesen ist.
© AFP/APA/AFP/JOE KLAMAR

Milo Rau in seiner Festwochen-Montur als Vorsitzender der "Republic of Love"

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Stefan Grissemann

Stefan Grissemann

leitet seit 2002 das Kulturressort des profil. Freut sich über befremdliche Kunst, anstrengende Musik und waghalsige Filme.

Mehr von Stefan Grissemann

Die Redaktion empfiehlt