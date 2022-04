Wiener Elektroduo HVOB: Zuerst die Welt

Musikgesamtkunstwerk

Einblicke in den Maschinenraum von HVOB. Man erreicht Anna Müller und Paul Wallner per Telefon in einem Wiener Proberaum. Die Zeit ist knapp bemessen, die beiden sind bestens gelaunt. Immerhin steckt das Duo vor dem aktuellen Album-Release „TOO“ mitten in den Proben zur Tournee. Derzeit geht es um die Lichtshow, einen wesentlichen Aspekt ihrer Konzerte. Die Bühne, erzählt Müller, wurde mit einem 3D-Programm nachgebaut, die HVOB-Mitglieder samt Live-Band sollen als Roboter-Männchen sichtbar sein. Später wird das Spektakel in einer Halle aufgebaut und durchchoreografiert. „Das ist für uns immer super spannend“, sagt Müller: „Es ist der einzige Moment, in dem wir die Show selber auch sehen können.“ Spontaneität sei dennoch möglich. Dafür sorgt die ausgeklügelte Technik, bei der die Lichter und neuartigen Laser auf direktem Weg mit der Musik interagieren.

HVOB hat sich längst zu einem ganzheitlichen Kunstprojekt entwickelt. Müller und Wallner haben sich zu Beginn der Pandemie etwa Stefan Zweigs Novelle „Angst“ für eine Hörspiel-Neuinterpretation im Deutschlandfunk Kultur vorgeknöpft und die Komposition übernommen. Weitere Arbeiten an Filmsoundtracks kann sich das Wiener Duo auch in Zukunft vorstellen. Müller war mit ihrem Soundtrack zum Dokumentarfilm „Attention – A Life in Extremes“ (2014) bereits für den Österreichischen Filmpreis nominiert.