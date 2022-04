Rapperin Ebow und ihr neues Album „Canê“: Flexen für die Seele

Die Dosis macht das Gift. Das ist im Deutschrap nicht anders als im Durchschnittsleben. Denn natürlich sind aufgemotzte Autos, lauter Bass (sprich: Pumpen), protzige Markenklamotten und das Spiel mit den Muskeln (Flexen) irgendwie peinlich, dienen im Hip-Hop – richtig dosiert – aber immer noch als Distinktionsgewinn. Die deutsch-kurdische Rapperin Ebow, 32 Jahre alt und in München geboren, erklärt es in ihrer aktuellen Single „Prada Bag“ so: Wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, die dich als Mensch zweiter Klasse sieht, dann ist die einzige Möglichkeit, ihnen zu imponieren, diese: „Ich gönne mir das, was keiner mir in diesem Land je gönnen würde / Meine Prada-Bag, meine Louis-Bag, meine Fendi-Bag, meine Hermès-Bag, meine Gucci-Bag“.