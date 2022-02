Immersive Erlebnisausstellungen: Zirkus der Sinne

Von Manuel Brug und Stefan Grissemann

Nach Renaissance-Kunst sieht es hier nicht unbedingt aus. Hinter dem Berliner Ostbahnhof macht sich eine räudige Brache aus Leerflächen, Straßenabsperrungen, Plattenbaublöcken und Lagerhallen breit. Ganz hinten klotzt massig-grau der Berghain-Club, ein Plastikplanentor verheißt jedoch „Leonardo da Vinci. Genius“. Dahinter öffnet sich eine weiße Halle, aus der Techno-Beats wummern.

Im Inneren wartet erst eine Lounge mit Kunstpflanzen und ausgesägten Holzzahnrädern, dann geht es in eine komplett von Leinwänden umspannte weitere Halle mit einem Projektions- und Spiegelflächenwürfel in der Mitte. Etwa 120 Menschen aller Altersstufen schweifen umher, die Handys gezückt, um das 50-minütige Ton- und Bildgewitter im Zeichen eines ins 21. Jahrhunderts gebeamten Universalkünstlers festzuhalten.

Kaum ein anderer lockt breite, nicht unbedingt kunstaffine Massen derart selbstverständlich an wie der Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph Leonardo da Vinci (1452-1519). Doch Leonardo-Originale sind rar und sündteuer auszuleihen. Für den eher niederschwelligen Zugang sind die kostbaren Werke daher ungeeignet. Umso passender erscheinen sie für diverse – etwa an seinem Sterbeort, dem privaten Schlösschen auf Clos Lucé im Loire-Tal, und in der Mailänder Galleria Vittorio Emanuele angesiedelte – Technikausstellungen mit Nachbauten seiner Waffen, Fahrzeuge und Flugmaschinen. Oder eben für eines der immer beliebter werdenden „immersiven“ Multimedia-Spektakel, die – wie vor ein paar Jahrzehnten die ersten 3D-Rundkinos auf dem Jahrmarkt – die Zuschauer zum Staunen bringen, in einen optischen Taumel reißen wollen.

Der jähe Boom immersiver, „multisensorischer“ Erlebnisausstellungen ist nicht zu leugnen ...