Neue Alben von Animal Collective und Big Thief: Bildet Banden!

Während die Pandemie langsam vor sich hin zerfasert, melden sich dieser Tage einige Künstler zurück (Spoon! Alt-J!), zu denen man früher noch in der Indie-Disco getanzt und geschunkelt hat. Das ist schön, wirft aber mindestens zwei Fragen auf: Befriedigen diese Bands, die in der letzten Dekade nicht nur an Relevanz, sondern auch an Dringlichkeit verloren haben, nur ein Nullerjahre-Nostalgie-Gefühl der Millennials? Und: Kann uns diese Musik noch etwas über das Hier & Heute erzählen? Während das New Yorker Animal Collective 2009 mit ihrer bunten und flirrenden Pop-Dekonstruktion „Merriweather Post Pavilion“ nicht nur ihr eigenes Publikum durchgerüttelt hat, kümmert man sich auf „Time Skiffs“ nun lieber um die Gegenwart zwischen Elternschaft und latenten Alltagssorgen: „I don't feel the urge to turn back time / I just begin“ heißt es im Song „We go back“. Auch nach elf Alben hört man hier keinen Anflug von Melancholie und Verklärung. Alles fließt, vor allem die Zeit.