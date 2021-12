Bilderbuch rettet Weihnachten

So fühlt sie sich also an, die digitale Sehnsucht zwischen den Kontinenten, immer nur einen Klick entfernt; man ist sich nah – und doch so unfassbar fern. Bilderbuch brauchen für dieses Liebeskummergefühl nur ein paar verzerrte Gitarren, ein wenig Funk, Glamrock und sehr gegenwärtige Reime: „Keine Distanz zwischen uns ist weit genug / Flüster nur meinen Namen / Durch dein Display / Und ich bin da, wo immer du bist, bin ich da.“ Die Single „Zwischen deiner und meiner Welt“ knüpft nun da an, wo ihre beiden davor veröffentlichten Lieder aufgehört haben; Bilderbuch klingt in den Jahren der Pandemie nach sexy bis verpeiltem Indie-Pop („Nahuel Huapi“) und leicht angetrunkenem Corona-Weltschmerz („Daydrinking“). Am 25. März 2022 veröffentlichen sie ihren neuen Longplayer „Gelb ist das Feld“ – und das darf man jetzt schon als die Farbe des neuen Jahres ausrufen.