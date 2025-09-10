Mit Buddha am Buffet: David Byrnes lebensbejahendes neues Album

Mag die Weltlage auch verdrießlich erscheinen: David Byrne verliert seine Zuversicht nicht. Bereits mit dem Großprojekt „American Utopia“, das Album, Broadway-Show und Spike-Lee-Doku umfasste, hat der ehemalige Talking-Heads-Kopf 2020 die konstruktive Kraft des Positiven ausgelotet. Dass er auf seinem neuen Soloalbum „Who is the Sky?“ erneut reasons to be cheerful sucht und findet, sollte daher nicht als Flucht vor der Realität gelesen werden, vielmehr als fortgesetzt reflektierte künstlerische Haltung. Schließlich ist Byrne nach wie vor meisterhaft darin, den Absurditäten und Wundern des Alltags ansteckende naive melodies und kluge, forschungsfreudige Pop-Auslegungen abzutrotzen.

Das unverkennbar brüchig-eindringliche Timbre des gebürtigen Schotten legt sich hier über Kompositionen, die in Kooperation mit dem New Yorker Ghost Train Orchestra entstanden sind. Der überschwängliche Opener „Everybody Laughs” huldigt den geteilten Erfahrungen der vielfältigen menschlichen Existenz, „My Apartment is My Friend” nicht minder mitreißend der Beziehung zu den eigenen vier Wänden. „I Met the Buddha at a Downtown Party“ zeichnet mit spitzbübischem Humor das Porträt einer Gottheit, die der Erleuchtung überdrüssig ist und nun lieber das süße Buffet heimsucht. Und eine ironisch-liebevolle Ode an die Bereicherung durch klügere Herzensmenschen folgt: „She Explains Things To Me“. Ein Hoch aufs womansplaining!