Olli Schulz und die ganz große Freiheit

Das Palavern als große Kunstform. Mit dem Podcast „Fest & Flauschig“ (Spotify) erreichen der Musiker Olli Schulz und der Satiriker Jan Böhmermann jede Woche Hunderttausende Menschen – und erweisen sich im Augenblick kollektiver Durchhaltemanöver als durchaus systemrelevant. Folgerichtig senden Schulz und Böhmermann seit dem Corona-Lockdown nahezu täglich aus ihren Wohnzimmern in Berlin und Köln. Halt und Ablenkung findet man in diesen strukturlosen Tagen aber auch in den Alben des Singer-Songwriters Schulz.