Neue Präsidentin der Salzburger Festspiele: Kristina Hammer

Rabl-Stadlers Fußstapfen sind naturgemäß gewaltig. Es wird, das stand in der Sekunde fest, in der sie ihren Abschied bekanntgab, nicht leicht werden, eine derart omnipräsente, hochdynamische und leidenschaftliche Dauernetzwerkerin und Teamplayerin zu ersetzen, die für ihr Festival buchstäblich von früh bis spät im Einsatz stand (profil Gesellschaftschefin Angelika Hager, die vor einigen Monaten einen 17-stündigen Arbeitstag mit der scheidenden Präsidentin verbrachte, weiß in ihrer daraus entstandenen Reportage davon en détail Bericht zu erstatten). Aber es musste sein, denn Rabl-Stadler blieb eisern, verzweifelt bekniet von Salzburgs Kultur- und Polit-Riege, bei ihrer Entscheidung, nach 27 Jahren als Präsidentin der Festspiele in den Ruhestand zu treten.

Am Mittwochnachmittag also präsentierte das Festspiele-Kuratorium ihre Nachfolgerin. 32 Menschen hatten sich beworben, sechs davon waren in die letzte Runde gelangt, ohne Gegenstimme, wie es die Richtlinien des Festivals vorsehen, war entschieden worden. Man traf, obwohl in dem fünfköpfigen Gremium vier Volkspartei-Mitglieder saßen, eine weitgehend unpolitische Lösung, gab einer Unternehmerin den Vorzug: Die deutsche Juristin, Mode- und Automobilmanagerin Kristina Hammer wird keinen allzu leichten Stand haben, denn das Amt, das sie bekleiden wird, führt auf glattes Parkett.