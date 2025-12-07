Nur das Unerwartete: Mode-Ikone Helmut Lang wird im MAK gewürdigt

Wer sich mit dem Künstler Helmut Lang näher auseinandersetzt, läuft Gefahr, sich in Zeit und Raum zu verlieren. Kann es sein, dass diese so gegenwärtig erscheinenden Designs aus den frühen 1990er-Jahren stammen? Dass seine über die Laufstege stapfenden Models – in divers gecasteten Defilees, die meist in deckenlichtgefluteten Industriehallen stattfanden – so wirken, als hätten sie das gestern erst getan und nicht vor fast 30 Jahren?

Ende der 1970er-Jahre begann der in Wien Geborene, in der Steiermark Aufgewachsene seinen Aufstieg. Autodidaktisch eignete er sich das Modemachen an, betrieb schon 1979, als 23-Jähriger, eine Boutique, in der er Selbstentworfenes verkaufte. 1986, nach einer gefeierten Show im Pariser Centre Pompidou, gründete er in der französischen Hauptstadt das Label Helmut Lang – und begann, die Welt mit radikal minimalistischen, aber hocheleganten Entwürfen, realisiert mit oft ungewöhnlichen Materialien wie lackiertem Tweed, gekochter Wolle, Fischleder, Pferdehaar und Latex, zu verblüffen.

Schon das am Eingang zur Ausstellung „Helmut Lang: Séance de travail 1986–2005“ über einen gigantischen Bildschirm flackernde Video zeigt eine New Yorker Runway-Show von 1998, eine Modeschau ohne Publikum vor Ort, dafür live auf Langs Website gestreamt und später, auf CD-ROM gebannt, an die Branche verschickt: die erste digitale Fashion-Show ever, eine Pioniertat auf Fabriksbetonboden, in aller Coolness vollzogen. Und die textilen Designs, in Weiß, Grau und Beige gehalten, sind schlicht, reduziert, eben zeitlos. Kommende Woche wird im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) die Lang-Schau eröffnet; das Archiv des Künstlers lagert seit 2011 im MAK, seit 2020 werden wechselnde Teile daraus in der Schausammlung des Hauses dauerpräsentiert. Die große Ausstellung aber ermöglicht nun eine Art Panoramablick auf die Ideen, Methoden, Prozesse und Ergebnisse jenes Modevirtuosen, der sich Helmut Lang nannte.

1998 eröffnete er im New Yorker Stadtteil SoHo seinen Flagship-Store an der Adresse 80 Greene Street, der wie alle Helmut-Lang-Geschäfte eher einer Rauminstallation glich als einer Boutique. Es hätte noch lange so weitergehen können, doch im Jänner 2005, erst 48-jährig, beendete Lang seine Modekarriere, um sich neu orientieren zu können. Seither reüssiert Lang als Künstler, sein Atelier liegt in Long Island, New York, vertreten wird er von der Galerie Sperone Westwater. Er arbeitet, wie einst, mit gefundenen Objekten und unkonventionellen Materialien, denen er mit Hochtechnologie zu Leibe rückt. Er hat nie vorgehabt, sich mit der Ernte seines Weltruhms zur Ruhe zu setzen. Ein bequemes Leben zu führen, das liege nicht in seiner Natur, sagte er in einem raren Interview, das Cordula Reyer, eines seiner einst zentralen Models, für den „Standard“ 2015 führte.

„Unsere Weltkarrieren verbanden uns“ Jenes Gespräch, sagt sie auf profil-Anfrage, sei „sehr einfach“ zustande gekommen: „Wir sind so gut befreundet, dass wir einander vertrauen. Daher wusste ich auch, in welchem Rahmen ich mich diesbezüglich bewegen werde. Ehe wir ein Arbeitsverhältnis hatten, das sich über die gesamten 1980er- und 1990er-Jahre erstreckte, hatten wir eine Freundschaft. Sie hält bis heute. Ich würde sagen, wir sind voneinander begeistert – sowohl im Kleinen als auch im Großen. Dass wir beide während unserer Freundschaft eine Weltkarriere erlebten, verband uns noch mehr. Wahrscheinlich auch, weil wir immer aneinander glaubten.“

© Fotografie von Elfie Semotan/Courtesy of hl-art Elfie Semotans berühmtes "Half-Portrait" von Helmut Lang Bild anzeigen © Fotografie von Elfie Semotan/Courtesy of hl-art Elfie Semotans berühmtes "Half-Portrait" von Helmut Lang

Tatsächlich wollte Helmut Lang schon vor seinen Erfolgen als Fashion-Designer Kunst herstellen, was aber seine Lebensumstände, wie er sagt, damals nicht zugelassen hätten. So scheint es nur logisch, dass er in den 20 Jahren des Modemachens seine Visionen stets mit anderen künstlerischen Positionen ergänzte: Eng arbeitete er etwa mit der Bildhauerin Louise Bourgeois und der Installationskünstlerin Jenny Holzer zusammen. Um seine aufsehenerregenden Stores zu realisieren, kooperierte er mit Architekten wie Richard Gluckman und Gregor Eichinger, und er ließ sich von den metallenen Skulpturen des Amerikaners Richard Serra inspirieren.

© MAK Helmut Lang Archive. Courtesy of hl-art./Fotografie von Paul Warchol Das Interieur in Helmut Langs Flagship-Store in New York ab 1998, Adresse: 80 Greene Street Bild anzeigen © MAK Helmut Lang Archive. Courtesy of hl-art./Fotografie von Paul Warchol Das Interieur in Helmut Langs Flagship-Store in New York ab 1998, Adresse: 80 Greene Street

Die großen Hallen des MAK, in denen nun die schwarzen Blöcke der Lang’schen Store-Interieurs reinszeniert werden, eignen sich bestens dazu, die Wuchtigkeit ebenso wie die Details der Kreationen Langs zu veranschaulichen. „Da Helmut Lang bekanntlich kein klassischer Modedesigner ist, sollte das Ausstellungskonzept so interdisziplinär sein wie sein Schaffen auch“, erläutert Kuratorin Marlies Wirth; „diese große Schau – wir nennen sie bewusst nicht Retrospektive –, ist eine erste Bestandsaufnahme der wichtigsten Gestaltungsstrategien Langs.“ Der zurückgezogene Künstler, der zur Eröffnung nicht anreisen wird, sei „in alle Details dieses Projekts persönlich involviert“ gewesen, „aber nicht aus Kontrollzwang, sondern nach seinem Grundsatz: Alles ist gleich wichtig und gleich viel wert. Der Teufel steckt im Detail.“ Gefühl als Leitfaden MAK-Direktorin Lilli Hollein bestätigt im profil-Gespräch, dass diese Ausstellung bereits seit sie 2021 ihr Amt angetreten habe, geplant gewesen sei. Es klinge vielleicht ein bisschen esoterisch, sagt Hollein, „aber ich glaube, Gefühl ist der Leitfaden durch diese Ausstellung. Am Ende ist das ein Lebensgefühl, das alle, die damals dabei waren, nachvollziehen können. Das hat diese flirrend-aufregende Neunziger-Aura. Wie hat das jemand zustande gebracht? Es sind zahllose kleine Elemente, die dazu beitrugen; sie sieht man hier quer durch unsere Räume: die Kollaborationen mit den Künstlerinnen, die Idee der maximalen Reduktion, die teuren Materialien, diese total einfachen Schnitte.“

© Katharina Gossow/MAK MAK-Direktorin Lilli Hollein in der Säulenhalle ihres Hauses Bild anzeigen © Katharina Gossow/MAK MAK-Direktorin Lilli Hollein in der Säulenhalle ihres Hauses

Man habe, in Absprache mit Helmut Lang, um alles in der Welt vermeiden wollen, dass es eine „Fetzen-Ausstellung“ werde, lächelt Marlies Wirth. Denn es gehe nicht so sehr um die textilen Ergebnisse als um das größere Kunstverständnis Langs, um das Prozessuale hinter seinem Schaffen. So ungewöhnlich sei dies gar nicht, wirft Lilli Hollein ein: „Wir machen diese Ausstellung, wie wir auch das Wiener Werkstätten-Archiv präsentieren: als wichtigen Schatz, den wir vergegenwärtigen und zugänglich machen wollen. Und wenn wir eine Schau zur Wiener Werkstätte machen, finden wir es ja auch interessant, sehr viele Werkzeichnungen und sogar Werkzeuge dazuzulegen. Das ist hier ebenso: eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Entstehung dieser Ästhetik, dem Geist, dem all diese Stücke entsprungen sind.“

© Marcella Ruiz Cruz Marlies Wirth, Kuratorin der Lang-Show im MAK Bild anzeigen © Marcella Ruiz Cruz Marlies Wirth, Kuratorin der Lang-Show im MAK

Sein Prozess, sagt Helmut Lang selbst, sei „weniger historisch als intuitiv“. Nachdem er weder eine Mode- noch eine Kunstausbildung genossen habe, erschaffe er sich seine eigene Sprache, „indem ich angstfrei und bis zum Umfallen mit den Dingen experimentiere“. Im Schindler House in West Hollywood, das heute eine MAK-Dependance ist, zeigte man unlängst das abstrakte skulpturale Schaffen des Künstlers Helmut Lang. Die Wiener Ausstellung konzentriert sich auf das davor liegende Werk: die „Séance de travail“ der Lang-Modejahre 1986 bis 2005. „Früher habe ich mit dem Körper gearbeitet, mit all den Dingen, die man dabei berücksichtigen und einsetzen muss“, erzählte Helmut Lang 2015 seiner Freundin Cordula Reyer. „Heute schaffe ich Körper, und zwischen der Grenze von Skulptur und der Radikalisierung des Bildes nehme ich mir jede mögliche Freiheit. Nur das Unerwartete ist interessant für mich.“ Ikonische Textilien Die Mixed-Media-Schau im MAK zeigt Dokumente der Lang-Stores, Laufsteg- und Backstage-Ereignisse, Polaroids, Arbeitsunterlagen und Show-Videos, Werbekampagnen und Kollaborationen auch mit der Mapplethorpe Foundation, mit der Fotografin Elfie Semotan und ihrem Kollegen Juergen Teller: einige ikonische Kleidungsstücke wird man zu sehen bekommen, vor allem die legendären „Accessoires Vêtements“, hybride Objekte zwischen Kleidungs- und Ergänzungsstück. Im zentralen Raum findet sich eine interaktive Installation, die in realer Größe das Layout einer späten Lang-Modeschau, den detaillierten Sitzplan für all die Celebrities und Mode-Insider anschaulich macht, zwischen denen die Models auf komplizierten Wegen defilierten. Die Ausstellung, zu sehen bis 3. Mai, wird über Langs 70. Geburtstag im kommenden März hinausreichen. Lang habe den „Aufbruch in eine neue Zeit“ orchestriert, sagt Lilli Hollein, „in die Queer Culture und die Diversity. Ich finde erstaunlich, wie umfassend der Kreis der Leute war, die Helmut-Lang-Aficionados wurden: die Steuerberaterin, der Kurator, die Journalistin, sie alle haben Sehnsüchte entwickelt und sich hineinprojiziert. Es war das Lebensgefühl einer Zeit, in Kleider, Accessoires und einen Duft gepackt. Ich bin als Design-Studentin auch sofort nach New York in Langs Parfümerie gepilgert. Wie irre das war, dass jemand für seine Parfüms einen eigenen Laden kreiert – und der ist dann ein Riesenauftritt für ein paar Flascherln! Wir reden von den 1990er-Jahren, da war Versace noch sehr präsent, da hatte alles Schnörkel, ein bisschen Samt und einen Vorhang dazu.“

© MAK Helmut Lang Archiv, LNI 1780-3-1-1. Courtesy of hl-art. Backstage-Pass einer Lang-Show Bild anzeigen © MAK Helmut Lang Archiv, LNI 1780-3-1-1. Courtesy of hl-art. Backstage-Pass einer Lang-Show