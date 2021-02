Planlos in Glasgow: Das neue Mogwai-Album "As the Love Continues"

Die Aufnahmen zu „As the Love Continues“ wollte die Band eigentlich in den USA anfertigen, erzählt Braithwaite. Dann kam das Virus – und die vier Musiker zogen sich in ein einsames Landhaus im englischen Worcestershire zurück. Auf dem zehnten Mogwai-Album sind jedoch weder Einsamkeit noch Corona-Müdigkeit zu hören: „Die Songs sollen den Menschen gut tun“, sagt Braithwaite, der keine Lust hat, sich von der Pandemie zu sehr verunsichern zu lassen. Mogwai, deren Sound seit 1995 zwischen düsteren Gitarren-Exkursen und Ambient-Experimenten changiert, haben sich stets als Gegenpol zum Britpop verstanden und geben sich 2021 zugänglich und uplifting.

„Im letzten Jahr haben wir alle gesehen, wie wichtig Kunst für unser Leben ist“, sagt der Musiker im profil-Gespräch. Ohne diesen Austausch sei eine Gesellschaft nicht denkbar. „Unsere Musik funktioniert wie ein Seismograf, sie versucht, lose Punkte zu verbinden“. Einen Plan hätte die Band allerdings nie gehabt. Dennoch folgen die elf Lieder auf „As the Love Continues“ der bekannten Mogwai-Struktur; sie bauen sich auf, ziehen am Höhepunkt den Hörer in einen emotionalen Strudel, ehe sie wie eine Welle abklingen.