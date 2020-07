"Punisher" von Phoebe Bridgers: Apokalypse am Laufband

Nicht schon wieder. Verbindungsfehler. Die Frau am anderen Ende der Welt kann es nicht fassen. Wahnsinnszeiten! Wollen Sie die Frage bitte wiederholen? Es tue ihr wirklich leid. Die zugeschaltete Pressefrau beruhigt. Frau Bridgers wird sich im virtuellen Besprechungszimmer gleich wieder melden. Das passiere aktuell ständig.

Es ist Mitte April in diesem Jahr der großen Unsicherheiten. Die Musikerin Phoebe Bridgers hat sich in ihrem Haus in Silverlake, Los Angeles verschanzt und führt Telefoninterviews am laufenden Band – und das sprichwörtlich. Für die Corona-bedingte Selbstisolation hat sich die 25-Jährige ein Laufband in das Wohnzimmer gestellt, auch die Interview-Gespräche führt sie im Gehen. Wie soll man in diesen Zeiten möglichst zu Hause bleiben, wenn man eigentlich das wichtige zweite Album zu promoten hätte, auf Welttournee gehen wollte?

Es gibt Momente, sagt Bridgers, als die Telefonverbindung wieder funktioniert, da fühlt es sich an, als würde sie gleich durchdrehen. Dann gäbe es zumindest ein Ziel: einfach zu funktionieren. Immerhin habe sie es geschafft, meint sie lachend, einen neuen Song in der Selbstisolation zu schreiben; zudem spiele sie Wohnzimmerkonzerte auf Instagram, die Single „Kyoto“, die von ihrer schwierigen Vater-Beziehung handelt, hat sie für die Late-Night-Show des TV-Talkers Jimmy Kimmel live aus ihrem Badezimmer performt – wegen der Akustik, versteht sich. Das dazugehörige Musikvideo wollte sie eigentlich in Japan aufnehmen – aus der geplanten Fernreise wurde dank Pandemie ein Studiobesuch in ihrer Heimatstadt Los Angeles.

Jetzt also „Punisher“: Ihr zweites Soloalbum führt weiter, was mit ihrem Debüt „Stranger in the Alps“ (2017) so eindrucksvoll begonnen hat. Die Themen ihrer eindringlichen Folk-Songs kreisen um die großen und kleinen Unzulänglichkeiten des Lebens; es geht um Liebe und Tod, um Jugenderinnerungen und aufdringliche Fans („Punisher“), um verscharrte Skinheads im Garten („Garden Song“) und die große persönliche Apokalypse („I Know the End“). Die Singer-Songwriterin, die in den letzten Jahren unzählige Tage und Nächte auf Tour verbracht hat, schreibt Kompositionen, die stets zwischen Introvertiertheit und Dringlichkeit changieren. Ihre Lieder sind ruhige, meist auf Gitarren, verhallten Synthiesounds und eingestreuten Streichern basierende Miniaturen, die nur über die Stränge schlagen, wenn es wirklich sein muss. Neue Stücke schreibe sie stets als Balladen, erzählt sie im Gespräch, erst später beginne sie zu experimentieren, lasse sich überraschen, wohin sie die Reise führe. Als sie 2017 den Song „Funeral“ veröffentlichte, in dem sie den Suizid eines guten Freundes thematisiert, twitterte der Musiker John Mayer: „This is the arrival of a giant“, die Ankunft einer Gigantin.