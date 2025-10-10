Schmerzensfrau: Werke des Performance-Weltstars Marina Abramović in Wien

Energie ist einer der zentralen Begriffe, die Abramović benützt, wenn sie über ihre Aktionen spricht, mit denen sie die Performance-Kunst neu definiert hat. Abramović, geboren in Belgrad Ende 1946, ist bekannt für ihren oft drastischen Körpereinsatz, vor Selbstverletzung schreckte sie einst nicht zurück. Das Wiener Kunstforum, als Kollateralopfer des Benko-Bankrotts seit Ende August geschlossen, hat eine lange geplante Retrospektive der Künstlerin in die Albertina Modern verlegt. Zwölf Performer:innen werden im Rahmen der Ausstellung (10. Oktober bis 1. März) auch Reenactments von vier berühmten Abramović-Aktionen bieten.

Ideen müssen überraschend kommen, sagt sie. Aus heiterem Himmel. „Ich mag keine Ateliers. Künstlerstudios sind tote Orte. Es sind eigentlich Büros. Da arbeiten Leute an ihren Computern. Die Ideen kommen, wenn man sie am wenigsten erwartet: auf dem Weg in die Küche, beim Knoblauchschneiden, im Bad oder an der Bushaltestelle.“ So beschrieb die Künstlerin Marina Abramović in einem profil-Gespräch, das im Herbst 2012 in Venedig stattfand, den Beginn des kreativen Prozesses. „Es muss aus dem Bauch kommen, nicht aus dem Hirn. Inzwischen vertraue ich meiner Inspiration vollkommen. Aber dazu habe ich 45 Jahre gebraucht.“

Ein erster Ausstellungsrundgang belegt: Über den Schauwert ihrer Arbeit wusste die Künstlerin früh Bescheid. Von Beginn an ließ sie ihre Aktionen auf Video, Film und Fotos festhalten, oft in bestechender Qualität und bei Bedarf sorgsam inszeniert. Gut dokumentiert ist etwa die Aktion „Rhythm 0“ (1974), deren 72 Original-Gegenstände in Wien auf weißem Leintuch ausgebreitet sind. Die dargebotenen Hämmer, Ketten, Schneidwerkzeuge, Malstifte konnten nach Belieben im Rahmen einer Galerie-Performance von einem vorwiegend männlichen Publikum an Abramovićs Körper zum Einsatz gebracht werden. „End“ malte einer auf ihre Stirn, ein anderer erkundete den entblößten Oberkörper der Künstlerin. Schwere Ketten wurden ebenfalls eingesetzt. Stoisch ertrug Abramović die Übergriffe, erwies sich als standhaft auf der freiwillig bezogenen Folterbank.

Sie selbst habe eine Menge Trainings absolviert, um als Performerin diesem Teufelskreis zu entkommen, sei stark beeinflusst von tibetischen Mönchen, lerne von brasilianischen Schamanen, „wie man Energie für sich verwandelt“. Das sei lebensnotwendig, „denn die Gesellschaft tut allen Gewalt an, die sich öffentlich ausstellen. Sie machen dich zum Idol – und dann töten sie dich. Ich hatte Glück, denn mein Erfolg stellte sich derart langsam ein, dass ich Zeit hatte, die Umstände zu ergründen, die ihn ermöglichten – und zu lernen, bestimmte Fehler nicht zu machen.“ Sie habe sich angewöhnt, sich nach jeder Performance, mit der sie sehr hoch ziele, in vollständige Isolation zu begeben, in die Natur: ans Meer, zu Wasserfällen und anderen Regenerationsorten.

Sie habe eine Theorie, die sie „Körperdrama“ nenne, erzählte sie damals im profil-Gespräch: Pop-Superstars wie Michael Jackson, so Abramović, „konnten mit ihrer bloßen Präsenz Elektrizität herstellen, die Moleküle in der Luft verändern, öffentliche Wirkung erzielen.“ Es sei schwer, sich vorzustellen, was in jemandem vorgehe, wenn er vor 100.000 Menschen auftrete und die dabei entstehende Energie danach in seinem Körper bleibe. „Das nenne ich Körperdrama – und es ist leider so, dass man diese Energie nicht allein verarbeiten kann. Deshalb greifen vor allem junge Kunstschaffende, die der Öffentlichkeit übermäßig ausgesetzt sind und nicht wissen, was sie mit diesem Sog, diesem Druck tun sollen, zu Drogen, überdosieren ihre Hilfsmittel. In östlichen Kulturen weiß man, wie man mit solchen Energien umzugehen hat, wie man sie positiv benutzen kann. In der westlichen Gesellschaft bringt einen diese Art der Energie um.“

Als sie jung war, sei sie immens schüchtern gewesen, sagt Abramović, sie habe sogar Probleme damit gehabt, auf die Straße zu gehen: „Ich konnte niemanden ertragen, der hinter mir ging, fühlte mich stets beobachtet. Ich brauchte lange, um diese Scheu abzulegen.“ Die Minuten vor ihren Performances habe sie stets als „höllisch“ empfunden. „Ich leide unter extremer Bühnenangst. Aber in der Sekunde, in der ich auf die Bühne trete, ist sie weg.“ Offene Wunde Die Konfrontation von künstlerischer „Aura“ und Zuschauer-Unsicherheit brachte Abramović im Frühjahr 2010 auf den Punkt: Filmaufnahmen und Fotos von ihrer Performance „The Artist Is Present“ eröffnen die Ausstellung, ihr bekanntestes Schaustück – buchstäblich: Mitte März 2010 lud die Künstlerin ihr Publikum dazu ein, ihr gegenüber auf einem schlichten Holzstuhl Platz zu nehmen und sie anzusehen, ohne Zeitlimit. Rund zehn Stunden täglich, sechs Tage die Woche saß Abramović im Foyer des Museum of Modern Art in New York je einem Menschen gegenüber – schweigend, so gut wie unbeweglich, verbunden mit ihrem jeweiligen Gegenüber nur durch anhaltenden Blickkontakt. Über elf Wochen konfrontierten insgesamt 1545 Besucherinnen und Besucher Abramović, 75 Tage lang dauerte die Aktion, in Summe 716 Stunden und 30 Minuten.

© Wolfgang Paterno Abramović-Aktion im New Yorker Museum of Modern Art: "The Artist is Present" (2010)

Man sei unglaublich verletzbar in dieser Situation, erinnert sich die Künstlerin. „Man sitzt da wie mit einer offenen Wunde. Für mich kam irgendwann der Punkt, an dem ich auch noch den Tisch entfernen lassen musste. Aber darauf musste ich zwei Monate lang hinarbeiten. Denn nichts ist schwieriger zu erreichen als Einfachheit.“ Eine Show wie jene im MoMA hätte sie zu Beginn ihrer Karriere, in den 1970er-Jahren, nie hingekriegt, erklärt sie noch. „Junge Kreative brauchen viel mehr Requisiten und Theater, um dahinter ihre Unsicherheit verbergen zu können.“ Tränen fließen Die Fotos von damals zeigen einen boxringähnlichen Aufbau mit Sitzgelegenheit in der Mitte, flankiert von großen Scheinwerfern, Abramović als Gastgeberin in bodenlanger, abwechselnd weißer, blauer, roter Garderobe. Eine veritable Orgie des wortlosen An- und Zurückschauens, Abramovićs fast schon maskenhaftes wie leeres Antlitz dokumentiert in zahllosen Filmschnipseln: vis-à-vis Menschen mit Tränen in den Augen, festgefrorenem Starren, dann wieder einem Anflug von Lächeln im Gesicht. Als Abramovićs langjähriger Lebens- und Kunstgefährte Ulay überraschend im Museum of Modern Art auftauchte und Platz nahm, flossen bei Abramović die Tränen. Ulay, als Frank Uwe Laysiepen 1943 in Solingen geboren, starb 2020 nach langem Krebsleiden in Ljubljana. In Wien erinnert Abramović mit einer kleinen Videoinstallation an den Performance-Pionier, der so lange an ihrer Seite werkte: Bilder aus den Reisealben der beiden, seltsam private Augenblicke inmitten der plangenau getakteten Körper-Aktionen. In der Wiener Galerie Charim zeigt man übrigens, parallel zur Albertina-Modern-Show, eine Ausstellung zum Schaffen Ulays.

© Wolfgang Paterno Abramović und Ulay in der Aktion "AAA-AAA" (1978)

Gemeinsam mit diesem realisierte Abramović zwischen 1976 und 1988 14 performative „Relations Works“, in Echtzeit vor Publikum arrangierte und ausreagierte Kunst-Beziehungsarbeiten. Mit einem Pfeil zielte Ulay auf Abramovićs Herz, die durch ihr Zurücklehnen den dazugehörigen Bogen spannte; vier Minuten lang konnte Ulay die Spannung aufrechterhalten. In Wien sind etliche Dokumente dieser schwierigen, mitunter auch hochexplosiven Beziehung zu betrachten: „Breathing In, Breathing Out“, 1977 in Belgrad und im Jahr darauf in Amsterdam aufgeführt – zwei wie aneinandergeklebte Personen, die Nasen mit Zigarettenfiltern verstopft, die eine vom Atem des anderen abhängig. Bei „AAA-AAA“ (1978) sind Abramović und Ulay im Profil in Nahaufnahme zu sehen. 15-minütiges „AAA-AAA“ mit beiden Stimmen, vom Flüstern zum Schreien sich steigernd. Die Performance ist beendet, als einem der Beteiligten endgültig die Stimme versagt. Die Egos eliminieren Von Misserfolgen könne man wesentlich mehr lernen als von Triumphen, hat Abramović oft betont. Ihr größtes Debakel sei das Scheitern ihrer Beziehung zu Ulay gewesen. „Für mich war das auf Lebenszeit geplant. Wir waren auf so viel Höheres aus, wollten aus zwei kreativen Egos eine Kunst erschaffen, die keinen Egoismus mehr brauchte. Als wir uns 1988 trennten, konnte ich nicht mehr arbeiten. Drei Jahre lang war ich nicht imstande, mich einem Publikum auszusetzen. Unseren Abschied voneinander inszenierten Ulay und ich auf der Chinesischen Mauer; wir gingen aus entgegengesetzten Richtungen aufeinander zu, jeder 2500 Kilometer, nur um uns am Ende zu trennen. Viele Menschen halten diese Aktion für eine fantastische Arbeit, für mich ist sie ein eklatanter Misserfolg. Denn wir waren nicht in der Lage gewesen, einige der dümmsten Dinge des Lebens zu überwinden, Eifersucht und Konkurrenzdruck auszuschalten.“ Selbstkritik liegt Abramović nahe: „Ich habe ein paar richtig schlechte Arbeiten gemacht. Einmal bemerkte ich nach 15 Minuten, dass die Aktion, die ich gerade begonnen hatte, einfach nicht gut war, dass sie falsch konzipiert war. Am Ende hatte ich, obwohl ich kurz davor noch völlig gesund gewesen war, hohes Fieber. Mein Scheitern machte mich physisch krank – und zwar ganz unmittelbar.“ Die „Abramović-Methode“, wie die Künstlerin selbst die Grundlage ihrer Arbeiten nennt, kann man in Wien käuflich erwerben: Im Museumsshop liegt die entsprechende Anleitung, in eine schmucke Kartonbox verpackt, auf: 30 Karten mit Aufgaben, von „Mit einem Spiegel rückwärts gehen“ bis zu „Eine Tür öffnen und schließen, für eine bis drei Stunden“. Ein Lebenshilfehinweis à la Abramović hat sich in der Ausstellung materialisiert: An einem runden Tisch mit bereitgelegten Lärmschutzkopfhörern, Bleistiften und Papier können Reiskörner von Linsen getrennt werden. Alle Reiskörner sind zu zählen. Mathematik trifft Meditation trifft – in einem weiteren Raum – Amethystkristalle: In Socken darf in klobige Quarzkristallschuhe geschlüpft werden. Auch dies, möglicherweise: eine energiespendende Abramović-Methode. Blutige Rinderknochen Als moderne Pieta trat Abramović in der Aktion „Balkan Baroque“ auf. Zwei Wände mit Filmen und Fotos zeugen in der Ausstellung davon, dazu ein aufgetürmter Haufen Plastikknochen, musikalisch von Totenliedern aus Jugoslawien umrahmt. Im Jahr 1997 schrubbte Abramović während der Biennale in Venedig stundenlang unter quälendem Gestank blutige Rinderknochen, reinigte mit Bürste und Wasser aus einem Kupfereimer die Gebeine von Fleischresten.

© Wolfgang Paterno Plastikknochenberg in der Albertina Modern, im Hintergrund ein Videodokument der Aktion "Balkan Baroque", die Abramović für die Kunst-Biennale 1997 konzipiert hat