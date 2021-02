Neil Young sagt alles ab - und Neues an

Teil drei seiner Wohnzimmerkonzerte musste der 74-Jährige jetzt verschieben, seine Frau, die sich für die Produktion der Videos verantwortlich zeigt, sei erkrankt, teilte Young seinen Fans mit – es gehe ihr aber bereits besser. So hat Young kurzerhand seinen Song „Shut It Down“ vom letztjährigen Album „Colorado“ in einer neuen Version aufgelegt – und das dazugehörige Video, das ihn mit seiner Band Crazy Horse zeigt, mit aktuellen Corona-Impressionen aus aller Welt garniert. „These are uncertain times“, schreibt Young dazu: „I wish you all the best as you care for our sick, the young and old who we love so much.“