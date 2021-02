Catastrophe & Cure und die Herzen aus Glas

Nach zehn Jahren des Experimentierens klingen die neuen Songs nach Postpunk-Versatzstücken und Neunzigerjahre-Gitarren, nach treibendem Bass und Synthesizer, nach fettem Studio und DIY-Ästhetik – nach The Jesus and Mary Chain und The Pains of Being Pure at Heart. „Nobodys is out there / Just me and you“, heißt es im zentralen Song „Hearts of Glass“: „Nobody is touching our Hearts of Glass.“