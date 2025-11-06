Sportfreunde als Kunstpartner: Matthias Brandt & Christian Petzold im Gespräch

Brandt

Die Nerven manchmal auch wegzuschmeißen, das ist ja ein Teil unserer Arbeit. Das kann und darf vorkommen. Denn es ist sehr aufreibend, was wir da machen. Ich habe das nie als so schlimm empfunden, wenn es tatsächlich aus der Arbeit heraus entstanden ist. Unangenehm ist es nur, wenn sich jemand über seine Wutanfälle darstellen will. Aber es ist, wie Christian sagt: Das Cholerische hätte er früher etablieren müssen. Das würde heute lediglich für große Verwunderung sorgen – und vielleicht dazu führen, dass man einen Kamillentee kochen ließe.

Sie sind beide auch Autoren. Verbindet das genau gesetzte Wort, das möglichst präzise Schreiben miteinander?

Brandt

Ja, da ist was dran. Wenn man Autorenschaft definieren will, hat das erstens viel mit der Fähigkeit zu warten und zweitens mit einem Empfinden für Reduktion zu tun. Und das sind zwei Dinge in der künstlerischen Arbeit, die uns absolut verbinden.

Herr Brandt, das Cover Ihres autobiografischen Buchs „Raumpatrouille“ zeigt einen Buben im Astronautenanzug, der wie ein Fremder in der Welt steht. Sie sind in einem vielfach zerrissenen Deutschland aufgewachsen, als Sohn eines Politikers, der ab 1969 fünf Jahre lang deutscher Bundeskanzler war – als ein abgeschirmtes Kind, das in Zeiten des eskalierenden Terrorismus gesichert und bewacht werden musste. Wie kamen Sie zur Schauspielerei? Hatte diese sehr spezielle Kindheit mit Ihrem Berufswunsch zu tun?

Brandt

Wahrscheinlich. In der Rückbetrachtung sind mir manche Dinge deutlicher, als sie mir damals waren. Ich habe sehr früh vieles imaginiert, habe etwa in Frage gestellt, ob ich der war, der ich zu sein schien – wohl eine wichtige Voraussetzung für meinen Beruf. Ich wollte schon als Kind herauskriegen, wer ich war, und die eigene Identität hinter mir lassen, um andere Identitäten aus Gründen des Erkenntnisgewinns ausprobieren zu können. Ich wollte über das Spielen mich und die Welt verstehen: diese Welt, die mir ja nicht ungewöhnlich erschien, weil sie halt die war, in die ich reingeboren worden war.

Als Teenager haben Sie das Arbeitsamt angerufen und gefragt, wie man Schauspieler werden könne.

Brandt

Es gab noch kein Internet, und ich war damals noch deutlich scheuer als heute. Ich habe mich geschämt, jemanden aus meinem Umfeld zu fragen, denn ich entsprach der Vorstellung nicht, was und wie ein Schauspieler zu sein hätte. Alle, die mich kannten, hätten nur gefragt: „Du? Schauspieler?“ Ich war dieser In-mich-Mensch, erschien also ganz ungeeignet dafür. Das hat mich zu einer noch größeren Verschlossenheit gebracht. Ich wollte die Niederlage, von der ich hundertprozentig ausging, nicht öffentlich machen und habe deshalb beim Arbeitsamt angerufen, wie man heute googeln würde; die haben mir eine Broschüre zugeschickt. Dann bin ich in die Stadtbibliothek gegangen, lieh mir einen Schauspielführer aus, um Theatermonologe zu finden. Zwei davon studierte ich ein, dann fuhr ich zu dieser Aufnahmeprüfung – und zu meiner großen Verwunderung wurde ich angenommen. Die Leute, die mich dort vorsprechen ließen, waren unheimlich großzügig; am Ende der Prüfung haben sie gefragt, was denn eigentlich los sei mit mir. Also habe ich ihnen gestanden, dass ich alle Rollen zu Hause hinter verschlossener Tür flüsternd gelernt hatte; beim Vorsprechen hatte ich die Texte zum ersten Mal laut gespielt und mich auch vor mir selbst erschrocken. Das haben die Leute, zu denen ich sprach, gemerkt: Sie nahmen ihre Stühle, kamen zu mir nach vorn und sagten: „Jetzt flüsterst du uns das alles nochmal vor.“ Das tat ich, und dann nahmen sie mich auf.

Danach haben Sie zwei Jahrzehnte lang praktisch ausschließlich Theater gespielt, mit Film und Fernsehen machten Sie erst um 2000 herum Ernst. Wie kam es zu diesem Bruch? Waren Sie theatermüde?

Brandt

Man konstruiert sich im Nachhinein zusammen, wie das eine zum anderen geführt hat. Wahrscheinlich war ich ein bisschen müde oder unzufrieden, habe mir anderes gewünscht. Ich hatte schon bei meinen wenigen Berührungspunkten, die ich vor 2000 mit Kameras hatte, gemerkt, dass ich ein Empfinden dafür habe. Das hat mit schauspielerischer Begabung nur in zweiter Linie zu tun. Es gibt sehr, sehr gute Theaterschauspieler, die kein Empfinden für das Medium haben und kein Verhältnis zu einer Kamera aufbauen können. Ich aber wusste schon, dass mich das interessieren würde, und dann sind ein paar Dinge gleichzeitig passiert. Eine gewisse Müdigkeit auf der einen Seite, Angebote auf der anderen, so entwickelte sich das. Und ich blieb dem Theater 20 Jahre lang weitgehend fern. Aber seit 2021 bin ich wieder Theaterschauspieler, am Berliner Ensemble. Es war aufregend für mich, da noch einmal hinzufinden.

Ihre Bücher sind in hohem Maße autobiografisch. Christian Petzolds Filmprojekte sind ebenso persönlich gefärbt. Insofern ist es fast ironisch, dass Sie gemeinsam neben drei Kinofilmen auch drei Fernsehkrimis realisiert haben, drei Episoden der Serie „Polizeiruf 110“. Wie persönlich nehmen Sie Ihre TV-Auftragsarbeiten?

Petzold

Ich kannte Matthias noch gar nicht, als die Redakteurin mich gefragt hat, ob ich Lust hätte auf einen „Polizeiruf“. Man händigte mir eine Mappe aus, in der nachzulesen war, wer die Figur ist, die Matthias spielte. Diese Mappe, in der die Charaktereigenschaften jenes Kommissars niedergeschrieben waren, hat mich völlig verwirrt. Früher wurden in Rowohlt-Taschenbüchern vorab alle Figuren, die in einem Roman auftauchten, wie bei einem Theaterstück aufgelistet. Und daneben deren Charaktereigenschaften, die alle so klangen wie: ein Gynäkologe mit finsterer Vergangenheit. So ähnlich las sich auch diese Mappe.

Brandt

Ich kann mich nicht erinnern, diese Mappe jemals zu Gesicht bekommen zu haben.

Petzold

Die liegt vermutlich bei der Gauck-Behörde. Das war auch wie die Biografie eines irren Gauck-Spions: gefallener Adel, gekränkt, solche Sachen. Ich habe mir dann stattdessen ein paar „Polizeiruf“-Folgen angeschaut. Und mich erinnerte die Figur, die Matthias da spielte, stark an meine Fernsehvergangenheit als Jugendlicher. An eine Zeit, als TV-Krimis noch ganz anders waren, getragen von Leuten wie Erik Ode oder Hansjörg Felmy. Das waren für mich Kommissare, die nicht privat waren. Die waren nicht zu Hause plötzlich vegan geworden oder hatten queere Töchter, wie das heutzutage allen Fernsehpolizisten anhängt. Nein, die hatten damals einen Trenchcoat, eine Zigarette und eine Traurigkeit. Sie gingen an Orte, an denen Verbrechen aus Leidenschaft begangen worden waren, und holten sich etwas von der Leidenschaft dieser Ermordeten und Mörder in sich hinein, um ihre innere Melancholie zu füllen. Und ich fand, Matthias spielte seine Figur in diese Richtung. Das hat mir gefallen. Dann trafen wir einander zum ersten Mal, im Literaturhaus Fasanenstraße, zusammen mit der Redakteurin. Und wir kamen sofort auf Literatur zu sprechen, nämlich auf das Buch des Fußballstars Günter Netzer, „Rebell am Ball“. Das war in der Zeit geschrieben worden, als Ode und Felmy noch im Fernsehen zu sehen waren, in den frühen 1970er-Jahren. Und sofort gab es zwischen uns eine Übereinstimmung.