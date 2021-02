The Streets, Tame Impala und die neue Normalität

Der 41-jährige Brite hat sich für das Musikvideo zu seinem neuen Song in ein schneebedecktes Alpen-Retreat begeben und bespricht mit Tame Impala-Mastermind Kevin Parker, der wiederum in seiner Wahlheimat Los Angeles sitzt und ein paar Verse beigesteuert hat, eben die Dinge, über die man früher im Beisl palavert hat. Was macht eigentlich der Brexit, die Ex-Freundin und die Handysucht – und wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Neun Jahre nach dem letzten The Streets-Album erscheint nun im Juli ein Mixtape-Album mit dem sinnigen Titel „None of Us Are Getting Out of This Life Alive", aufgenommen mit zwölf Gastmusikern. Immerhin ein erstklassiger Grund, sich auf den Sommer zu freuen.