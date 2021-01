Ja, Panik?

'21 hätte so schön werden können und bleibt bisher doch stark hinter den Erwartungen zurück: Verfolgt man die Meldungen zum Sturm von Trump-Fans auf das US-Kapitol, die aktuell kursierenden Mutationen in Sachen Covid-19 und die österreichische Impfstrategie (obwohl: Strategie ist da ein großes Wort), so erscheint die Immer-noch-Vorfreude auf das neue Jahr, in dem endlich wieder alles proper wird, ein wenig verfrüht. Eine kleine Auswahl aus der internationalen Paniklage: „Ausgerechnet jetzt lernt das Virus zu sprinten“ schreibt „Zeit Online“ zur jüngsten Viruseskalation, „Mutierter Erreger auf dem Vormarsch: So können wir uns noch wehren“ ist im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ zu lesen. Über die letzten Chaostage von Donald Trump titelt die „New York Times“ in großen Lettern: „Mob Incited by Trump Storms Capitol“, während Eva Linsinger und Christian Rainer im Innenpolitik-Podcast von profil über den „Machtkampf zwischen Kanzleramt und Gesundheitsministerium“ debattieren. Spoiler: Für die gemächliche Bürokratie, an die sich Österreich gewöhnt hat, haben wir keine Zeit mehr.