Krisenjahr 2020: Der Versuch einer Versöhnung

Nationalismus, das hat sich rasch erwiesen, hilft in der Krise nicht weiter. Italien, Anfang des Jahres als erstes Land in der EU besonders schwer getroffen, wurde zu Beginn von der Union im Stich gelassen. Grenzen wurden kurzerhand geschlossen, Frankreich und Deutschland verordneten einen Exportstopp von Schutzausrüstung und medizinischen Geräten. Am Ende war es China, das Tonnen an Hilfsgütern und Hunderte Ärzte nach Italien fliegen ließ.



Es dauerte, bis die Mitgliedsländer verstanden hatten, dass einzelne Staaten die Pandemie nicht alleine bezwingen können. Was dann geschah, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Im Sommer schnürte die EU das größte Hilfspaket aller Zeiten, um den Folgen der Pandemie zu begegnen. Erstmals wird dafür von den Staaten gemeinsam Geld auf den Finanzmärkten aufgenommen -von dem ein Großteil als Zuschüsse ausgeschüttet wird, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Am Ende haben sich Staaten wie Deutschland und Frankreich gegen die "Sparsamen Vier" durchgesetzt: Österreich, Schweden, die Niederlande und Dänemark wollten überhaupt kein Geld verschenken. Nun werden es zwei Drittel des gesamten 750-Milliarden-Pakets sein.



Das lange Undenkbare, gemeinsame Schulden, ist damit wahr geworden, ein altes Dogma gefallen. Für schwer von der Pandemie getroffene Länder wie Italien und Spanien, die ohnehin schon hoch verschuldet sind, sind diese Hilfen lebensnotwendig.



Am 31. Dezember 2019 gab es die ersten Meldungen über das neuartige Coronavirus: In Zentralchina sei eine "mysteriöse Lungenkrankheit" ausgebrochen. Keine zwölf Monate später wurden nun die ersten Impfstoffe zugelassen. In Großbritannien hat die Durchimpfung der Bevölkerung Mitte Dezember begonnen, in der EU soll es Ende Dezember losgehen. Dass es so rasch einen Impfstoff geben würde, hätte fast niemand erwartet. Beim Masern-Vakzin dauerte es neun Jahre, bei Polio mehr als zwei Jahrzehnte. Dass es rascher ging als gedacht, liegt auch an einer einzigartigen Kooperation. Noch nie wurde innerhalb so kurzer Zeit dermaßen viel Wissen zusammengetragen. Nicht einmal über Influenza liegen so viele Informationen vor wie über Sars-CoV-2. Chinesische Forscher veröffentlichten dessen Gensequenz bereits im Jänner, auch danach teilten Wissenschafter laufend ihre Daten und Forschungsergebnisse. Das Material nutzte auch den Unternehmen, die nun Impfstoffe auf den Markt bringen.