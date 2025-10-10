Viennale 2025: 20 dringende Empfehlungen aus dem Festivalprogramm

Jedes Jahr wieder, wenn Wiens größtes Filmfestival, die Viennale, den cinephilen Teil dieser Stadt 12 Tage lang in Aufruhr versetzt, wird die Frage nach den herausragenden, unversäumbaren Werken aufgeworfen. Daher an dieser Stelle: 20 schnelle Hinweise auf große Kinoereignisse. Mit dem jüngsten Film des neuen Viennale-Präsidenten, mit Christian Petzolds stiller, aber abgründiger Familienstudie „Miroirs No. 3“, benannt übrigens nach einem Ravel-Klavierstück, wird am 16. August eröffnet.

Wer auf starkes amerikanisches Independentkino steht, wird sich über „Sorry, Baby“, das Debüt der jungen US-Schauspielerin Eva Victor, freuen; es mischt eigensinnig Heiteres, Trauriges, Absurdes und Traumatisches. An den vor wenigen Tagen erst verstorbenen Kinoessayisten Hartmut Bitomsky erinnert man mit dessen Meisterwerk „Der VW-Komplex“ (1989).

Erfindungsreich, hochpolitisch und dennoch sehr heiter gibt sich der Politthriller „O agente secreto“ des immer noch zu wenig besungenen Brasilianers Kleber Mendonça Filho, der – keine Übertreibung – zu den brillantesten Regiekräften dieser Erde zählt.

Der New Yorker Kent Jones reist mit einem viel kleineren, aber nicht minder exquisiten Film nach Wien: „Late Fame“ heißt seine, nach Schnitzler-Vorlage, um den Schauspieler Willem Dafoe konzipierte Hipster- und Dichtererzählung. Wie Dafoe selbst wird auch dessen Kollegin, die Französin Juliette Binoche, in Wien erwartet, die ihr tänzerisch-dokumentarisches, 2007 gedrehtes, aber erst jetzt veröffentlichtes Regiedebüt mitbringt: "In-I in Motion" zeigt Binoche bei ihrem Wagnis, mit dem britischen Choreografen Akram Khan eine Performance zu erarbeiten.

Im Österreichischen Filmmuseum zeigt man, im Rahmen der alljährlichen großen Viennale-Retrospektive, kostbare Werke des vor allem in den 1920er-Jahren kreativ florierenden französischen Avantgardisten Jean Epstein. In die Kurzfilmschiene locken vielversprechende Namen und Titel, nahegelegt sei etwa das Programm „Natural Darkness“, in dem sich nicht nur Viktoria Schmids neuer Film findet, sondern auch Manuel Knapps ästhetisch frappierende, lichtblitzende Nachtwaldexkursion „De natura tenebrarum“.