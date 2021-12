Wellenbewegung: Der Hype um Südkorea in der Kulturindustrie

Südkorea stand in den 1970er-Jahren wirtschaftlich noch einigermaßen gleichauf mit seinem kommunistisch regierten nördlichen Nachbarn. Heute ist das Leben in der Hauptstadt Seoul für viele Koreaner nicht mehr leistbar. Mieten und höhere Bildung sind teuer. Vor allem die Altersarmut ist in Südkorea erschreckend hoch. Und die Scham vieler arbeitslos gewordener Eltern ist zu groß, um Hilfe von den eigenen Kindern anzunehmen. In keinem anderen OECD-Land nehmen sich so viele ältere Menschen das Leben. Diese soziale Kluft zeigt „Squid Game“ mit dem Holzhammer auf. Arme Menschen bringen sich darin zur Belustigung reicher Menschen gegenseitig um, bis nur mehr einer übrig bleibt. Die Hauptrollen in der Serie spielen Männer. Die Frauen sind eindimensional und werden zu Rädchen in der Geschichte degradiert. Mehrere Organisationen haben zum Boykott der Serie aufgerufen, weil sie Misogynie verstärke. Diese ist allerdings tief in der koreanischen Gesellschaft verwurzelt. Häusliche Gewalt ist alltäglich, nirgendwo sonst in der OECD ist der Gender-Pay-Gap so ausgeprägt: Um 34,6 Prozent verdienen Frauen in Südkorea im Schnitt weniger als Männer.

Viele koreanische Serien haben zwar vorhersehbare Handlungsbögen, erforschen aber doch eine interessante Palette von Themen, insbesondere die Spannungen zwischen traditionellen familiären Werten und wirtschaftlicher Entwicklung. Diese Differenzen bringen sie in der Regel geschickter auf den Punkt als die Konkurrenz in Asien und Europa – und werden nicht nur zu Exportschlagern, sondern bringen auch reichlich Touristen ins Land. Jeder zweite Südkorea-Reisende gibt an, bereits ein K-Drama gesehen zu haben. In den kommenden Jahren wird die Flut an koreanischer Kultur nicht abreißen. Dafür haben die führenden Kulturindustrie-Konzerne bereits viel zu viel investiert. Auch der südkoreanische Staat ist mit milliardenschweren Förderprogrammen tief involviert. Die Maschine ist gut geölt. Sie ist anpassungsfähig, weitgehend schmerzbefreit und spielt auf der Gefühlsklaviatur so virtuos wie sonst keine zweite auf dieser Welt. Die Welle läuft.