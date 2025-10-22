„Wir sind wie gebrochene Kinder“: Filmstar Juliette Binoche im Interview

Performance, Tanz, Schauspiel – all das verschmilzt im Kino und auf den Theater- und Tanzbühnen länger schon miteinander. Was ist Schauspielen für Sie? Ist es eine Technik? Eine Emotion? Hat es mit Wahrheit und Ehrlichkeit zu tun? Oder ist es eher Illusion, Verwandlung?

Die Empfindung lügt nie. Deshalb steht sie am Anfang meines Films. Als Schauspielerin versucht man, einen Ort der Wahrheit zu finden, der mit dem eigenen Wesen, den eigenen Erfahrungen und Bedürfnissen, dem eigenen Unbewussten zu tun hat, um diesen in eine Form zu bringen, in der man eine Geschichte künstlerisch erzählen kann. Insofern war es für mich sehr hilfreich, dass Susan Batson, ausgehend eben von der Empfindung, zunächst diese Verbindung zwischen Tanzen und Schauspielen herstellte. Es war schwer für mich, diese Verbindung zu finden, weil ich ein willensstarker Mensch bin; und ich musste, wie so oft, gegen meinen Willen ankämpfen.

Wieso denn?

Um etwas zu erreichen, suche ich diese Initiation, diese Wunschzündung – aber genau das muss man lassen. Denn der Wille ist wie eine Mauer. Er erlaubt Ihnen nicht, in andere Wahrnehmungen Ihres Seins wirklich einzutauchen. Deshalb war die Empfindung als Ausgangspunkt so wichtig.

Etwas Neues zu riskieren, das ist auch mit Angst verbunden. In einem Interview meinten Sie damals: „Ich liebe das Unbekannte, fast kann ich sagen, ich liebe es, Angst zu haben.“ Gilt das noch?

Es gibt ja verschiedene Arten der Angst; man muss diesen Ort in sich zulassen, an dem man nicht weiß, wem und wo man noch vertrauen kann. So wird diese Angst produktiv, weil sie die Verbindung zum Vertrauen, die Brücke zum Glauben ist. Wer keine Angst hat, ist sich seiner selbst nicht bewusst. Erst mit der Angst gelingt der Sprung, der es einem ermöglicht, in sich selbst an einen anderen Ort zu gelangen, und dann wird es interessant.

Angst kann eine Form der Energie sein, sie mobilisiert – zumindest manchmal.

Ja, am Ende des Films, kurz bevor die Show beginnt, sieht man mich in Angst, in dieser Beklemmung, die Angst in einem auslösen kann. Es gibt diesen Augenblick, und es ist der Moment, den ich im Film am meisten mag –, in dem ich keine Ahnung habe, wie ich das alles überstehen soll.

Ermöglicht Ihnen dieses Gefühl nicht erst, wirklich gut zu sein?

Ich weiß es nicht. Ich hasste diesen Moment, weil ich mich so allein fühlte. Ich fühlte mich ausgeschlossen, verlassen. Es war das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert war. Und doch muss man immer daran glauben, dass einen irgendetwas retten wird.

Die Angst, einsam und exponiert zu sein, ereilt Sie beim Drehen von Filmen weniger, oder?

Nein, auch beim Drehen habe ich solche Phasen durchgemacht. Es hängt von der Szene ab, die man spielen muss, von den Emotionen, die man erreichen muss. Es hängt davon ab, wie sehr die Regie einen sein lässt. Es gibt Leute, die gerne kontrollieren. Ich brauche aber deren Vertrauen, denn das Gefühl liegt jenseits der Kontrolle. Es bedeutet, das Leben zuzulassen. Man weiß jedes Mal wieder nicht, wie das gehen wird, aber es wird gehen, denn es ist nicht der Wille, der die Magie des Seins heraufbeschwört. Der Wille bewirkt das Gegenteil. Wenn man also keinen Regisseur hat, der diese Intelligenz besitzt, muss man Wege finden, damit umzugehen.

Zu welchen Mitteln greifen Sie dann?

Eine Methode, die ich in der Arbeit mit bestimmten Regisseuren anwende, besteht darin, dass ich zu Beginn einer Szene drei Takes hintereinander machen darf, ohne dass dazwischen Worte fallen. Ich brauche dann keinen, der mir sagt, was er haben oder erreichen will. Ich meine, man kann Dinge besprechen, man kann proben und das Drehbuch analysieren. Das ist alles großartig. Aber während man dreht, muss das aufhören. Die eigentliche Schauspielarbeit gehört nicht in den Bereich der Worte.

Leiten Sie jede Rolle, die Sie spielen, von sich selbst ab? Suchen Sie sich in einer Figur, oder können Sie diese auch komplett abspalten?

Es bin sowieso ich. Es ist meine Stimme, es ist meine Sensibilität. Es ist mein Rhythmus. Es ist mein Schweigen, meine Präsenz. Egal also, was ich tue ...

… Sie sind Teil jeder Figur, die Sie spielen.

Es ist immer man selbst. Wohin man sich erheben oder hinabsteigen möchte, das hängt von den eigenen Fähigkeiten ab. Schauspielerei ist eine Kunstform, man ist dabei allerdings angewiesen auf die Menschen, mit denen man arbeitet.