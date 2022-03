Sollte man einen Seitensprung beichten?

Das moralische Grübeln kommt – zugegeben – ein wenig spät. Natürlich hätte man nicht fremdgehen sollen. Aber wenn es nun einmal passiert ist, was dann? Intuitiv scheint es das Richtige zu sein, auf den Fehltritt nicht auch noch dessen Vertuschen folgen zu lassen, sondern den Seitensprung zu gestehen und um Verzeihung zu bitten.

Doch halt, so einfach ist es nicht! Viele Menschen unterschätzen, was das Geständnis eines Seitensprungs beim Gegenüber anrichten kann. Der berühmte deutsche Paartherapeut Wolfgang Schmidtbauer sagte einmal in einem profil-Interview: „Ich habe immer wieder Patienten in der Praxis, die es tief bereuen, über eine Affäre gesprochen zu haben. Sie selbst haben ihr nicht besonders viel Bedeutung beigemessen, der Partner aber denkt, nie wieder vertrauen zu können.“