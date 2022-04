Warum passen meine Teller nicht in den Geschirrspüler?

profil macht schlau widmet sich den großen und kleinen Fragen des Lebens. Da das folgende Problem aber bereits zwei Mitglieder der Redaktion umtrieb, könnte die gesellschaftliche Relevanz doch größer als gedacht sein: Was tun, wenn die Teller nicht in den neuen Geschirrspüler passen? Videos wie „Geniales Spülmaschinen-Geheimnis: Kaum jemand kennt es“ geben Aufschluss: Die meisten Spülmaschinen haben einen verstellbaren „Oberkorb“. Mit wenigen Handgriffen kann also die obere Ebene in der Höhe verstellt werden, je nachdem ob man unten oder oben mehr Platz für Teller oder sonstiges Geschirr braucht. Wie das bei Ihrem Geschirrspüler genau funktioniert, finden Sie am besten in der Gebrauchsanweisung oder durch eine kurze Internetrecherche heraus, auch dieses Video können wir empfehlen. Bleibt nur noch zu klären, wer das saubere Geschirr dann ausräumt. Viel Erfolg!