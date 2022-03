Warum riecht frisch gewaschene Wäsche streng?

Frühlingsdüfte und dergleichen verspricht einem die Werbung, doch wenn man die Wäsche aus der Maschine holt, strömt einem oft der Geruch eines herbstlichen Laubhaufens entgegen.

Das Innere von Waschmaschinen sollte eigentlich sauber sein – tatsächlich aber wimmelt es dort häufig von Bakterien. Die Gründe: Feuchtigkeit und Wärme bieten Keimen einen idealen Lebensraum; milde Waschmittel und niedrige Waschtemperaturen begünstigen das Bakterienwachstum ebenfalls.

Was genau sich in der Trommel tummelt, hat Markus Egert von der Hochschule Furtwangen untersucht. Er hat insgesamt 40 Bakterienarten gefunden – darunter in der Chemie wohlbekannte Stinker wie Moraxella osloensis. Sie erzeugen Substanzen, welche die Wäsche muffeln lassen. Besonders intensiver Geruch bildet sich, wenn die Kleidung mild gewaschen und anschließend mehrere Stunden in der Maschine vergessen wurde.