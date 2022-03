Was tun, wenn der Partner in Grundsatzfragen eine völlig andere Meinung vertritt?

Situationen wie diese gibt es seit Beginn der Pandemie häufig: Einer befolgt die Corona-Maßnahmen ohne Murren, der andere widersetzt sich unter lautem Protest. Einer will das gemeinsame Kind unbedingt gegen Corona immunisieren lassen, der andere ist strikt dagegen. Kann man der Streitspirale entkommen oder ist eine Trennung der letzte Ausweg?

Wie man auf Krisen reagiert, basiere oft auf den Erfahrungen in der Kindheit, sagt Paartherapeutin Julia Peirano in der Zeitschrift „Stern“. „Einige werden besonders vernünftig und halten sich an Regeln – vielleicht, weil sie in ihrem Elternhaus gelernt haben, dass man die gestressten Eltern nicht noch weiter provozieren und belasten darf, sondern lieber einfach mitmacht. Und andere werden bei Belastungen erst recht rebellisch, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder sich selbst zu spüren.“ Der eine hat also gelernt, Autoritäten zu vertrauen, der andere nicht. Das birgt in Zeiten von Maßnahmen, Impfpflicht und Kontaktbeschränkungen ordentlich Konfliktpotential.