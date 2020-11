Christian Rainer: Das ist kein Krieg

Zur Einordnung: Was Wien, was Österreich in der vergangenen Nacht erlebt hat, ist nicht der Beginn eines Krieges, es ist kein Tsunami mit Hundertausenden Toten, kein Atomkraftwerk ist in die Luft geflogen. Die aktuelle und die zukünftige Bedrohungslage sowie die Folgen des Terroranschlages in der Bundeshauptstadt sind mit jenen Katastrophen der Menschheit nicht vergleichbar. Hier hat ein Attentäter mit islamistischem Hintergrund, möglicherweise auch vernetzt, einen geografisch schmal eingegrenzten Anschlag verübt.

Hinzu kommt: Der von uns stets kritisch beobachtete Staat hat in dieser Nacht und am darauffolgenden Tag tadellos funktioniert. Polizei, Militär, Rettungskräfte haben, soweit das derzeit zu beurteilen ist, schnell, koordiniert und effizient eingegriffen. Die Politik zeigte Handlungsfähigkeit, fand sofort die angemessene Ausgewogenheit zwischen Entschlossenheit und Ruhe. Die Medien – mit den notorisch unerträglichen Ausnahmen – haben ihre Aufgabe professionell erfüllt. Angesichts der Verortung dieses Terroraktes inmitten der Corona-Pandemie und am Vorabend der US-Wahlen ist das beachtlich und beruhigend.



Damit diese Worte nicht herzlos klingen: Der Tod mehrerer Menschen, das Leid der Verletzen, der Angehörigen und aller Schockierten und Traumatisierten rührt auch mich zutiefst. Jede Form von tief gefühlter Anteilnahme gilt ihnen allen.