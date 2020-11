Terror in Wien: Was wir bisher über Attentäter F. wissen

Die österreichische Justiz sah es als gesichert an, dass F. gemeinsam mit dem zweiten Angeklagten „regelmäßig (auch fundamentalistische) Moscheen“ aufsuchte, „salafistischen Predigern“ folgte und sich „strikt an die Regeln des Islam“ hielt. Und er hatte auch die Aufmerksamkeit des BVT erweckt: „Aufgrund internationaler Erkenntnisse erlangte das Bundesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung davon Kenntnis, dass sich die Angeklagten der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat anschlossen, bereits Vorkehrungen für ihre geplante Ausreise nach Kabul trafen und in Begriff standen, das Bundesgebiet Richtung Afghanistan zu verlassen.

Die Kommunikation „mit Personen, welche sich dem IS bereits angeschlossen hatten“ lief dabei über den Messenger-Service „Telegram“.

Ursprünglich wollten beide Männer am 22. August 2018 von Wien nach Kabul fliegen (Rückflug 30. August). Sie konnten die Reise aber schlussendlich nicht antreten, weil sie keine Visa für Afghanistan hatten. F. soll daraufhin beschlossen haben, auf eigene Faust nach Syrien zu reisen. Er flog am 1. September 2018 mit Turkish Airlines nach Istanbul und von da weiter in die Provinz Hatay im Süden des Landes. Er wurde in weiterer Folge von einem Mittelsmann in ein Einfamilienhaus gebracht, wo sich bereits „zwei Deutsche und ein Belgier“ befanden. Zum Grenzübertritt kam es letztlich nicht, denn am 15. September wurde F. in der Türkei festgenommen.

Kurz vor seiner Abreise hatte er via Telegram ein Propaganda-Video des „Islamischen Staats“ geteilt.