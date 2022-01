2. Team



Gerade ein kleines Land wie Österreich hat nur eine Handvoll an Talenten in jeder Generation, die wirklich befähigt sind, Ministerien und wichtige staatliche Einrichtungen zu führen. Viele von diesen Talenten sind zögerlich, in die Politik zu gehen, weil sie um den Verlust ihrer Integrität fürchten. Kurz hat eine Reihe von Expertengremien, z. B. einen Thinktank im Kanzleramt, geschaffen. Diese Gremien wie auch die von ihm ausgewählten Minister hatten nichts zu sagen. Das Sagen hatte ein ganz enger Kreis, der aufgrund bedingungsloser Loyalität und nicht nach Kompetenz ausgesucht war. Dieser Kreis dominierte; Kurz schaffte in der Führung nicht den Wechsel von diesem engen Kreis zu einer Regierung der besten Köpfe. Wichtig war die Frage, was der Kanzler und seine Getreuen dachten und hören wollten, und nicht eine fachlich versierte und sachliche Expertise.



Kurz ging aber auch sonst über das hinaus, was bisher üblich war und ÖVP und SPÖ immer schon taten: die Machtbalance ihrer Parteien abbilden, statt das beste Talent zu suchen. Kurz hat auf diese Machtbalance keinen großen Wert gelegt, trotzdem holte er sich nicht die fähigsten, sondern die loyalsten Köpfe. Dabei ging auch der Vorteil der innerparteilichen Kontrolle verloren. Die formale Besetzung von bestimmten Funktionen nach der herkömmlichen Parteilogik hat daran nichts geändert, weil eine inhaltliche Mitsprache nicht ermöglicht wurde. Da die FPÖ und die Grünen als Regierungspartner aus noch viel dünneren Personalreserven schöpfen, hatten wir die letzten vier Jahre die wohl schwächsten Regierungsteams seit Jahrzehnten, auch wenn die eine oder andere Person eine Ausnahme bildet.



3. Kommunikation

ist unzweifelhaft eine Stärke von Kurz. Er hat eine für österreichische Verhältnisse-wir haben geringe Ansprüche!-ungewöhnliche Fähigkeit (vermeintlich) zuzuhören. Auch wenn einiges einstudiert wirkt, ist er rhetorisch gewandt. Ihm fehlte jedoch die Urteilskraft, wann man was wie sagen soll.



Unser Wahlvolk ist Aktivismus gewohnt (ob es ihn tatsächlich auch will, bleibt dahingestellt, es empfiehlt sich ein Blick auf die eher unaufgeregte Schweiz). Die Kurz'sche Kommunikation hat laufend neue Projekte angekündigt. Was ist davon übrig geblieben? Welche davon wurden umgesetzt? Es gibt in der Werbung den Satz: Good advertising kills a bad product faster. Marketing ohne Inhalt kann auf Dauer nicht funktionieren.



Auch während der Pandemie verging kaum ein Tag ohne Pressekonferenz mit dem "virologischen Quartett" Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und den damaligen Ministern Rudi Anschober und Karl Nehammer-alles natürlich keine Virologen. So oft traten sie auf, dass "Heute"-Chefredakteur Christian Nusser neckisch schrieb, dass wir alle "offenbar nicht genug vom Krisen-Kanzler kriegen". Die permanente Präsenz des Kanzlers hat seine Schwächen entblößt. Entwicklungen, vor allem unberechenbare wie jene der Natur, halten sich nicht an Planungen der Kommunikationsberater. Man kann in einer Krise zu wenig kommunizieren oder zu viel. Oder das Falsche versprechen ("Die Pandemie ist für Geimpfte vorbei") - und muss dann zurückrudern und relativieren. So verlor Kurz Stück für Stück seine Glaubwürdigkeit, ohne die man viel reden, aber nicht effektiv führen kann.



4. Management



Es gibt Manager, die Karriere machen, ohne dass sie Strategen, Teambauer oder Kommunikatoren vor dem Herrn sind. Sie können aber auf Sicht fahren; reagieren auf das, was passiert; das Tagesgeschäft fleißig abarbeiten. Auch diese Merkel'schen Tugenden waren Kurz fremd. Schon in den ersten Jahren waren sie kaum sichtbar, die Pandemie hat ihn dann endgültig entblößt.



In einer Krise braucht es das, was beim Militär "situational awareness" heißt. Das war wohl das größte Problem unserer Pandemiebekämpfung. Beim leidigen Thema Daten etwa gibt es bis heute keine einheitliche Erhebung der Infektionen, der Spitalsauslastung, der Verteilung der Alten-und Pflegeheimbewohner und Dutzender anderer wichtiger Maßzahlen. Ohne eine umfassende Lagebeurteilung tappt man im Dunkeln und kann nicht einmal reaktiv gut managen.



Es braucht auch klare Spielregeln. Stattdessen gab es einen Pallawatsch: nicht ein Krisenstab, sondern gleich ein Dutzend; statt der Anwendung der an sich klaren Verfassung ein Durcheinander von Landeshauptleuten und Kammern, deren Vorlieben bedient wurden. Dazu passt, dass Kurz nicht mit dem arbeitete, was da war und funktionierte. Während einer Krise soll man nur im Notfall neue Organisationen erfinden. Statt einer COFAG hätte die Regierung besser einfach die Finanzämter verwendet. Anstatt die Kammer ein absurdes "Kaufhaus Österreich" basteln zu lassen und dieses dann still zu begraben, lieber die Privatwirtschaft eingespannt.