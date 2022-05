Robert Treichler: Du wirst nicht mehr gebraucht, Wagen!

Nebenbei ist die Idee, das kapitalistische System zu Fall zu bringen, um das Klima zu retten, ganz abgesehen von der ideologischen Fragwürdigkeit auch aus pragmatischen Gründen kontraproduktiv. Bis zur Etablierung eines neuen Systems wäre die Donaustadt vermutlich längst Teil einer transdanubischen Wüste. Kurz: So ziemlich alles, was die Stadtstraßen-Besetzer fordern, ist falsch.

Und dennoch haben sie Recht.

Vergessen wir einmal die Stadtstraße an sich, sie taugt in Wahrheit nicht als Symbol für den überfälligen Verkehrswandel. Aber man kann sich Symbole nicht aussuchen, und die Stadtstraße steht für die Unfähigkeit, die Mobilität in den Städten so zu organisieren, dass Autos überflüssig werden. Damit soll man nicht am äußersten Stadtrand beginnen, sondern in den inneren Bezirken. Die Idee ist längst nicht mehr neu, aber wo bleibt ihre Umsetzung?

In Wien stand SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig noch 2020 auf der Bremse, als die damalige grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein eine mit zahlreichen Ausnahmen konzipierte autofreie Innenstadt plante. Zwei Jahre später, im vergangenen Jänner, rang sich Ludwig dazu durch, ein derartiges Projekt doch prüfen zu lassen.

Innere Städte, in denen nur noch private und gewerbliche Anrainer, Einsatzfahrzeuge und ein paar weitere Ausnahmen mit dem Auto fahren dürfen, sind der Beginn der Städte der Zukunft. Doch bisher bleibt es bei Konzepten und Pilotversuchen. Auch in Paris, wo in diesem Jahr das historische Zentrum am rechten Seine-Ufer autofrei hätte werden sollen, kämpft die Stadtregierung mit rechtlichen Problemen. Neuer Termin, um die Motoren abzustellen: 2024.