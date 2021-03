Franz Schellhorn: In Österreich möchte man gerne Virus sein

Das Leben ist nicht immer fair. Während in israelischen Spitälern eine Covid-Station nach der anderen zusperrt und Länder wie die USA oder Großbritannien weite Teile ihrer Bevölkerung gegen Corona immunisiert haben, fehlt es in Österreich an Impfstoffen. Fast drei Viertel der über 65-Jährigen sind noch nicht geimpft, sie gehen ungeschützt in die dritte Infektionswelle. Und damit jene Hochrisikogruppe, die von Gesundheitsminister Rudolf Anschober als besonders schützenswert eingestuft wird. In der Bevölkerung wachsen Unmut und Verunsicherung. Aber wie um Himmels willen konnte es nur so weit kommen? Ein Erklärungsversuch.