Gentechnik: Überlebensmittel

Der Mann hat Millionen Menschen vor dem Hungertod bewahrt und ist dennoch fast unbekannt. Norman Ernest Borlaug begann Mitte der 1940er-Jahre in Mexiko mit Experimenten, die auf Ertragssteigerungen bei Feldfrüchten abzielten. Schließlich züchtete der amerikanische Biologe eine besonders ergiebige Weizensorte, die zugleich so kleinwüchsig war, dass die Pflanzen unter der Last der Ähren nicht knickten. Der Zwergweizen führte zu einer Verdreifachung der Ernte, was Ländern wie Mexiko, Indien und Pakistan zugutekam. Borlaug erhielt für seine Innovation 1970 den Friedensnobelpreis. Kein einzelner Mensch in der Geschichte, hieß es, habe mehr Leben gerettet als er.

Borlaug hatte ins Weizenerbgut eingegriffen und das genetische Profil im Sinne der Ertragsmaximierung und zum Wohl der Welternährung verändert – freilich damals mit konventioneller Züchtung. Heute gelänge dasselbe Vorhaben gewiss deutlich schneller, effizienter und kostengünstiger: mit neuen Methoden der Gentechnik wie CRISPR/Cas9, der Genschere. Damit können ausgewählte Stellen im Genom präzise angesteuert und Gene zum Beispiel stummgeschaltet werden – solche, die die Wuchsform beeinflussen, für Hitze- und Trockenstress oder die Anfälligkeit für Schädlinge verantwortlich sind.

Resultat wären klimafitte Nutzpflanzen, die resistent gegenüber Krankheiten sind – und zwar ohne Unmengen Pestizide versprühen zu müssen, weil der Schutzmechanismus bereits genetisch eingebaut ist. Der Eingriff mittels CRISPR hinterlässt keine Spuren: Niemand könnte sagen, ob er mit der Genschere, durch herkömmliche Züchtung oder natürliche Mutation zustande kam.