Ökologe Zaller: „Selbstverständlich geht es ohne chemische Pestizide“

Die Pestizidanwender sind gesetzlich verpflichtet, aufzuschreiben, welches Mittel wo, wann und in welcher Menge ausgebracht wurde. In Österreich sind für die Kontrolle der Pestizidanwendungen die Bundesländer zuständig. Da es aber keinen gesetzlichen Auftrag gibt, diese Daten zu sammeln, wird es nicht gemacht. Die sogenannten Spritzbücher müssen nur bei stichprobenartigen Kontrollen vorgelegt werden.

Zu den Auswirkungen von Agrargiften gibt es wirklich genügend Studien. Es werden ja auch ständig Pestizide vom Markt genommen, weil Studien zeigen, dass die Mittel doch nicht so harmlos sind. Sogar auf den Beipackzetteln der Pestizide steht, welche Nebenwirkungen sie auf Umwelt und Menschen haben: Etwa, dass das Pestizid vermutlich krebserregend ist, das Kind im Mutterleib schädigen kann oder tödlich beim Einatmen ist. Ich bin der Meinung, solche Substanzen sollten wir nicht in der Umwelt versprühen.

Die EVP blockiert im Europaparlament das Naturschutzpaket des Green Deal. Sie stößt sich an der geplanten Halbierung von Pestiziden bis 2030 und verlangt mehr Studien über deren Auswirkungen. Ist das Thema tatsächlich so wenig erforscht?

Wie viel davon wird im Bio-Landbau eingesetzt?

Zaller

Im ökologischen Landbau werden grundsätzlich keine chemisch-synthetischen Mittel ausgebracht. Hier wird das Feld als Ökosystem betrachtet, auf dem es durch schlaue Fruchtfolgegestaltung, gute Sortenwahl, Bodeneigenschaften und Nützlings-Schädlings-Interaktionen erst gar nicht zu Schädlingsausbrüchen kommt. Nur in Notfällen werden Substanzen eingesetzt, die sowieso in der Natur vorkommen: Mikroorganismen, Grundstoffe, wie sie auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, wie Backpulver, pflanzliche Öle, Essig und Molke, oder natürliche chemische Elemente wie Schwefel oder Kupfer. Laut Bioverbänden werden in Österreich auf 90 Prozent der Bio-Flächen gar keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt, nicht einmal erlaubte.

Die EVP argumentiert, dass bei weniger Pestizideinsatz weniger produziert werden könne und sieht die Ernährungssicherheit in Gefahr – vor allem in Afrika. Ist da was dran?

Zaller

Es ist interessant, dass man sich jetzt plötzlich Sorgen um die Ernährungssicherheit in Afrika macht, nachdem man jahrzehntelang die afrikanischen Märkte mit übersubventionierten europäischen Agrarprodukten zerstört hat. Große internationale Studien zeigen, dass selbst eine deutliche Reduzierung des Pestizideinsatzes nicht zu Ertragseinbrüchen führt. Außerdem ist vieles, was unter starkem Pestizideinsatz produziert wird, nicht direkt für den menschlichen Verzehr bestimmt, sondern geht an die Industrie, etwa für die Ethanolproduktion, oder landet im Futtertrog, wo Fleisch im Überfluss für den Exportmarkt produziert wird.

Ohne Pestizide geht es nicht, meinen viele Rüben- oder Kartoffelbauern. Sie haben Existenzängste.