Kanzler Merz: Mit einem blauen Auge davongekommen

Wozu die Aufregung?

Am Ende ist doch alles gut gegangen. Friedrich Merz ist Deutschlands neuer Kanzler und diese Woche – wie geplant – zu seinem Antrittsbesuch nach Paris und Warschau gereist. Aber Merz ist mit einem blauen Auge davongekommen. Beinahe wäre er als der „Fast-Kanzler“ in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen. Denn ihm fehlten im ersten Wahlgang sechs Stimmen zur notwendigen Mehrheit. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher demokratischer Prozess wirkt, ist tatsächlich eine Zäsur. Ein Kandidat für das Kanzleramt, der nach Sondierungsgesprächen einen Regierungspartner gefunden, ein Kabinett gebildet und einen Koalitionsvertrag unterschrieben hat, scheitert am Ende an seinen eigenen Leuten, also den Abgeordneten der beiden Regierungsfraktionen Union (CDU/CSU) und Sozialdemokraten (SPD).

Dabei wartet Europa seit Monaten auf eine stabile Regierung in Berlin. Zu Erinnerung: Am 6. November kollabierte die Ampelkoalition von Olaf Scholz. Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, denn tags zuvor hatte Donald Trump die Wahl in den USA gewonnen. Seitdem stampft der Präsident wie ein Elefant durch den Porzellanladen.