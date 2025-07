Unlängst bin ich in einer österreichischen Tageszeitung* auf einen Artikel gestoßen, der sich wie eine Anleitung fürs Babybasteln aus europäischen Zutaten las. „Eizelle aus Spanien, Samen aus Dänemark“ lautete der Titel, und in der Einleitung stand, dass viele Paare mit Kinderwunsch für Fruchtbarkeitsbehandlungen ins Ausland gehen, weil dort die Gesetze „liberaler“ seien und ihnen „weniger Steine in den Weg gelegt“ werden. Die Geschichte las sich wie eine Rüge für das rückständige Österreich, das Eizellenspenden nur ohne Bezahlung gestattet und Leihmutterschaft überhaupt verbietet, während anderswo eine breite Angebotspalette an Möglichkeiten zur künstlichen Fortpflanzung erlaubt ist. Weil die Geschichte auf mich wie eine Werbeeinschaltung der Reproduktionsbranche wirkte, fragte ich in der Redaktion nach den Hintergründen des Zustandekommens und erhielt als Auskunft, was ohnehin am Ende des Artikels stand: Er sei im Rahmen des Pulse-Projekts und unter Mitarbeit der spanischen Zeitung „El Confidencial“ entstanden. Das Pulse-Projekt sei ein grenzüberschreitendes Journalismusprojekt, bei dem zehn europäische Medien zusammenarbeiten, meistens zu Themen mit EU-Bezug.

Es zeigte sich ein Verständnisproblem: Ich verstand die unkritische Haltung der Geschichte nicht, die Redaktion verstand meine Frage nicht.

Es scheint, als wäre das Thema Fortpflanzung ganz selbstverständlich in der Abteilung Serviceeinrichtungen zur Lifestyle-Optimierung angekommen. Gewusst wo, wenn es darum geht, sich einen Kinderwunsch zu erfüllen: Eizellspenderinnen findet man reichlich in Spanien, sie erhalten dort durchschnittlich 900 Euro pro Spende. In Spanien bleiben sie anonym. Wer möchte, dass das Wunschkind einmal die Spenderin kennenlernen kann, wendet sich besser an eine Eizellenbank in Estland.