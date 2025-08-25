Ist die friedliebende EU ein hoffnungslos begriffsstutziges Politwesen, das mit den aktuellen Realitäten nicht zurechtkommt? Ja, Gewalt, Drohung und Erpressung gehören nicht zu den bevorzugten Polittechniken der Europäer. Mit Verhandeln statt Gewalt haben wir immerhin 80 Jahre Wohlstand und Frieden erreicht. Aber am Beispiel Ukraine zeigen die bösen Buben Trump und Putin den braven Europäern gerade, wo sie ihrer Meinung nach im geopolitischen Dschungelcamp hingehören: an den Katzentisch.

Das darf so nicht bleiben. Schleunigst weg, sagt die Vernunft. Augen zu, sagt das Gefühl. Wer wollen wir eigentlich sein? Wie steht es um das europäische Selbstverständnis 2025? Zunächst könnten wir aus unseren Demütigungen lernen. Putin hat vor seinem Ukraine-Überfall reihenweise europäische Häuptlinge in Moskau aufmarschieren lassen. Ausgerichtet haben sie nichts. Beschwichtigung wirkt also nicht. Aber die EU ist immerhin mehr als drei Jahre geeint und standhaft an der Seite der Ukraine geblieben, wir haben Flüchtlinge aufgenommen, Waffen beschafft, finanziert und geliefert. Und Sanktionen gegen Moskau durchgezogen. Standhaftigkeit wirkt. Viktor Orbáns trojanische Pferde- Nummer hat die EU nicht umgedreht, aber Ungarn isoliert.

Der Zollkrieger Trump versteht Europa bestenfalls als Schmarotzerverein und Deko-Vorlage für seine Selbstkrönungsfantasien, siehe Übernachtung im Königsschloss. Natürlich bekommt, wer der europäischen Top-Liga beim Trump-Schleimen zusieht, Magenkrämpfe des Fremdschämens. Aber im Moment geht es um Zeitgewinn, also Schamlosigkeit runterschlucken.

Wie wegkommen vom Katzentisch? Mit Willenskraft, Geschlossenheit, Geld und einer Strategie. Wir Europäer brauchen dringend einen echten Bewusstseinsschub. Friede, Freude, Eierkuchen und Beifall waren gestern. Es kommen härtere Zeiten, neue Wahrheiten. Europaweit gefragt sind verantwortungsbewusste Bürger und couragierte Politiker. Sicherheit und Stärke statt Komfortzone. Die Kassen sind leer, daheim und in Europa. Trotzdem muss Geld her für Selbstverteidigung und Wirtschaftskraft, Zukunftstechnologien und Zusammenhalt. Der Staat als Selbstbedienungsladen und Allheilmittel hat ausgedient. Die öffentliche Hand muss die Spendierhosen ausziehen. Kürzer arbeiten für gleichen Lohn ist ein Hirngespinst, Frühpension kein Grundrecht. Auch im reichen Österreich werden wir das Wort „Verzicht“ neu buchstabieren lernen.