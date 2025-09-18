Im Sommer 2025 begibt sich ein Bergdorf in Tirol auf eine politische Gratwanderung. Das Forum Alpbach hat einen prominenten Vertreter der Heritage Foundation eingeladen, bereits im Vorfeld begleitet von heftigen Diskussionen, warum das renommierte Forum zu seinem 80-jährigen Jubiläum europafeindlichen Positionen eine Bühne gibt.

Wesentliches geopolitisches Ziel ist dabei auch die Destabilisierung der EU, die als Hort der übernationalen Zusammenarbeit und der regelbasierten sozialen Marktwirtschaft der Gegenentwurf zur Trump-Agenda ist.

1973 wird in den USA die Heritage Foundation gegründet. Mit über 100 Millionen Dollar Umsatz im Jahr gilt sie als einflussreichster „Thinktank“ weltweit. Im Jahr 2023 formuliert sie mit dem „Project 2025“ einen Plan für die zweite Amtszeit von Donald Trump. Im 900-seitigen Papier finden sich detaillierte Pläne zum völligen Umbau der demokratischen Institutionen der USA. Wesentliches geopolitisches Ziel ist dabei auch die Destabilisierung der EU, die als Hort der übernationalen Zusammenarbeit und der regelbasierten sozialen Marktwirtschaft der Gegenentwurf zur Trump-Agenda ist. Noch im Wahlkampf bestreitet Trump Verbindungen. Mittlerweile lassen sich die gesetzten Aktionen quasi im Drehbuch nachlesen.

1945 wird das Forum Alpbach gegründet. Impuls ist die Überwindung des Nationalismus in Europa, der in den Gräueln der Nazis gemündet hatte. Im aufklärerischen „Geist von Alpbach“ sollte die Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit und die Erweiterung nach Osten vorangetrieben werden.

1948 veröffentlicht Max Frisch erste Skizzen von „Biedermann und die Brandstifter“. Ein Stück durchdrungen von der Frage: „Wie konnte es so weit kommen?“ Naivität, Mitläufertum, das „Floriani“-Prinzip? Brennen wird schon das Nachbarhaus?

Nile Gardiner, Vertreter der Heritage Foundation, kommt in Alpbach rasch zur Sache: „Die USA unterstützen das europäische Projekt nicht mehr. Wir unterstützen souveräne Nationalstaaten.“ Darauf folgt Anerkennung für die Wahlergebnisse rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien. Cathryn Clüver Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung hält dagegen. Ihr sekundiert Siddharth Chatterjee, höchster Vertreter der Vereinten Nationen in China: „Wenn uns aktuell etwas Hoffnung geben sollte, dann die EU als Friedensprojekt.“

Die Entwicklung der EU ist historisch einmalig. Staaten, die über Jahrhunderte grausam gegeneinander Krieg geführt haben, begeben sich auf den mühsamen Weg der Integration. Folge: Frieden und Wohlstand, wo gerade noch Schlachtfelder waren.