Don't look up!

Don't look up!

Nehammer Ballons? Bei uns? So a Bledsinn. Wer sollt uns denn bitte groß ausspionieren? Die Chinesen wissen doch eh scho haargenau, wie Hallstatt ausschaut. Kickl Ich bin mir sicher, da wird was unter der Decke gehalten. Aber die Bevölkerung hat ein Recht auf Aufklärung! Also: Wie viele Ballons haben wir in Österreich schon abgeschossen? Tanner Äh … wir? Was abschießen? Wir sind schon froh, wenn die Luftabwehr beim Üben in Allentsteig zumindest immer dasselbe Bundesland trifft. Wir hätten in so einem Fall aber sowieso die Gardeblaskapelle antreten lassen.

Kickl Wozu denn das? Tanner Na, um ordentlich Wind zu machen. Damit hätten wir den Feind … abgetrieben!

Nehammer Wir reden im Nationalen Sicherheitsrat grad über die Bekämpfung von Ballons, die’s gar net gibt? Echt jetzt? Kogler Na ja … Da hat’s vor Kurzem schon einen Zwischenfall gegeben. Und i muss zugeben, dass ich an seiner Vertuschung net unbeteiligt gwesen bin. Kickl Aha! Ich hab’s ja gewusst! Endlich bekommt die Mauer des Schweigens erste Risse. Kogler Meiner Nichte is in der Oststeiermark letztens ihr Firmungsballon auskumman. Und die Windverhältnisse waren ungünstig. Er hat also leider irgendwann den burgenländischen Luftraum verletzt. Kickl Sehr witzig. Kogler

Bei uns hätte die Gardekapelle ordentlich Wind gemacht. Und somit also den Feind abgetrieben!

Des sagst du. Aber er hat die Form von an Flugsaurier ghabt. Ganz Großpetersdorf war in Aufruhr. Kickl Des is wieder einmal typisch für euch Schwachmaten in der Bundesregierung. Wie leichtfertig hier die Sicherheitsbedürfnisse der Österreicher mit Füßen getreten werden! Nehammer Aber wir ham kane Ballons abgschossen! Echt net! Kickl Nur, weil ihr sie nit gfunden habt’s, heißt dos nit, dass sie nit da san! Meinl-Reisinger Aber wer sollt die denn wirklich schicken, wenn’s net die Chinesen san? Die Aliens? Kogler Net bring eam auf Ideen! Meinl-Reisinger Glaubst echt, dass der irgendeine Idee zum zielgruppengerechten Geschwurbel no net selber ghabt hat? Kickl Danke, Beate. Weil grad wollt i verlangen, dass ihr der Bevölkerung endlich reinen Wein über das österreichische Roswell 47 einschenkts! Tanner Is des so was wie Chanel 5? Kogler

Für den Kickl und seine Freund mehr was wie Fetish 69. Nehammer UFOs?! Geh, bitte! Heißt des, i muss jetzt a no Zäune gegen die Migration von oben organisieren, wenn i bei der nächsten Wahl a Leiberl haben will? Kogler Vielleicht gibt’s ja auch bei den Chemtrails so was wie a interplanetarische Zusammenarbeit. Der Soros bestellt des bei den Klingonen – und die versprühen irgendeine Weltraumdroge, die uns alle gefügig macht. Kickl Jaja, macht’s euch nur lustig. Aber wie erklärt ihr euch dos, ha? Achteckige Objekte ham die Amis abgschossen. Oder zylindrische! Die ohne erkennbaren Antrieb gflogen sind.

Meinl-Reisinger: Ohne erkennbaren Antrieb geflogen? Des bin ich auch vor Kurzem. Tanner Echt? Wie geht des? Meinl-Reisinger Ganz einfach: Um fünfe in der Früh bei minus sechs Grad zu an Kongress in Vilnius. Da hat’s mi so was von net gfreut – des hat ma ein jeder angsehn. Kogler Huh! Bis der Schmäh bei der Frau Verteidigungsministerin gsickert is, is Österreich bei der NATO. Kickl Wir sollten bitte schön sowieso wieder zum Ernst der Lage zurückkehren! Nehammer Du könntest die Chancen dafür beträchtlich erhöhen. Du könntest den Raum verlassen. Kickl Ich nehme halt die Sorgen der hart arbeitenden einfachen Österreicher ernst! Ich verstehe, dass die keine Lust haben, zuerst monatelang keinen Termin beim Urologen zu bekommen, weil scheinbar ganz Afghanistan Nierensteine hat, und dann jetzt vielleicht auch noch von einem Raumschiff entführt zu werden und am Seziertisch von irgendwelchen außerirdischen Monstern zu landen! Und das nur, weil die Regierung nicht nur nichts unternimmt, sondern im Gegenteil diese dräuende Gefahr auch noch kleinredet! Kogler Wo is eigentlich die Kollegin Rendi, wenn ma doch im Moment grad ihre Leidensfähigkeit so gut brauchen könnten? Meinl-Reisinger Auf so einem SPÖ-Abwehrseminar. Irgendwas mit umfassender Landesverteidigung. Kogler Also auf jeder Ebene für Österreich? Meinl-Reisinger Mehr auf jeder Ebene gegen das Burgenland. Kogler So wird des nix mit der Ampel … Kickl Die ja sicherheitspolitisch sowieso eine noch größere Katastrophe wär! Nehammer Ma glaubt, ma is im falschen Film. Kickl Gutes Stichwort! Weil, was wollen uns die Hollywood-Eliten einreden? „Don’t look up!“ Und da soll noch wer an Zufall glauben? Meinl-Reisinger Na. Scho lang nimmer.