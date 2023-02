Artikel 2. Die FPÖ entsendet ab nun zu jeder sogenannten Wahl in Russland Wahlbeobachter, die einerseits gerne bestätigen werden, dass selbige frisch, frei und fröhlich stattgefunden hat, andererseits aber dort auch lernen sollen, wie man das Ergebnis am unverfrorensten fälscht. Eine Wahlrechtsänderung in Österreich hin zum doch deutlich verlässlicheren russischen System ist zwar leider erst nach der Machtübernahme der FPÖ möglich – aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.

Artikel 3. Beide Parteien sind sich einig, dass das Recht selbstverständlich der Politik zu folgen hat. Zwecks reibungsloser Implementierung dieses Prinzips nach der Machtübernahme der FPÖ in Österreich wird ihr schon jetzt Zugang zu den Rechtspflege-Akten der Fälle Politkowskaja, Skripal und Nawalny gewährt. In letzterem Fall ist auch eine Besichtigung des Gulags, aus dem er hoffentlich nie wieder herauskommt, geplant, um die dort gewonnenen Erkenntnisse endlich auch in einen wirklich modernen Strafvollzug hierzulande einfließen lassen zu können.

Artikel 4. Da im Fall eines Wahlsieges der FPÖ leider nicht ausgeschlossen werden kann, dass die verbrecherische NATO in Österreich einmarschiert, um es in die Knechtschaft der schwulen, woken und Kinderblut trinkenden USA zu zwingen, erklärt sich Einiges Russland dazu bereit, die Neutralität Österreichs mit allen gebotenen Mitteln zu schützen. Die FPÖ wird zu diesem Zwecke schon jetzt alle nachrichtendienstlichen Erkenntnisse zur Verfügung stellen, derer sie habhaft werden kann. Somit ist dann die glorreiche Russische Föderation diesbezüglich nicht mehr nur auf ihre bescheidene dreistellige Zahl von in Wien stationierten Kulturattachés angewiesen.



Artikel 5. Bezüglich der von Towarischtsch Kickl ventilierten Absicht, dem Ich-habe-ihn-nicht-gewählt, folglich also unrechtmäßigen Präsidenten Alexander Van der Bellen „den Schädel geradezurücken“, erklärt sich Einiges Russland bereit, Erfahrungswerte aus ähnlich gelagerten Fällen zu teilen. Dies wird in einer Blockveranstaltung in der befreiten Ost-Ukraine unter Leitung von Jewgeni Prigoschin, dem Chef der bekannten russischen Menschenrechts-NGO Wagner, erfolgen. Dessen Seminare sind nämlich einfach ein Hammer!