Schallenberg im Porträt: Eineinhalb Zigaretten in Washington, D.C.

Gerade einmal 30 Stunden hat Schallenberg in den USA verbracht, eine kurze Nacht und zwei lange Tage. Der wichtigste Termin war das Vieraugengespräch mit seinem Amtskollegen Antony Blinken, doch Schallenberg traf auch CIA-Chef William Burns, die US-Geheimdienstchefin Avril Haines und den Koordinator des Weißen Hauses für den Nahen Osten, Brett McGurk. Er sprach vor Studenten an der Johns Hopkins University, traf österreichische Unternehmer und gab dem „Wall Street Journal“ und der „Washington Post“ Interviews.

Es ist acht Uhr abends in Washington, D.C., Alexander Schallenberg steht vor einem Bistro und zündet sich eine Zigrette an. Es ist die erste halbwegs entspannte Pause an diesem Tag, ein paar Minuten hat Österreichs Außenminister für sich, dann strömt der Pulk aus Kabinettsmitgliedern, Diplomaten und Journalisten aus dem Lokal. Es ist vorbei mit der Ruhe.

Schallenberg weicht aus, setzt einmal mehr seinen Humor ein, um einer Antwort zu entkommen. Es muss frustrierend sein, immer wieder auf Kurz angesprochen zu werden, alles andere ist schwer zu glauben. „Erinnern Sie mich nicht daran!“, sagt Schallenberg, als er an der Johns Hopkins University in Washington als Kurzzeit-Kanzler vorgestellt wird.

Am Vortag, der sich anfühlt, als wäre seither eine Woche vergangen, steht Schallenberg wenige Stunden nach der Ankunft in Washington in der Österreichischen Botschaft und hält eine flammende Lobrede auf die freie Welt. „Es gibt kein Zurück zum status quo ante“, sagt er in Anspielung auf Österreichs historisch gute Beziehungen zu Russland und den Angriffskrieg in der Ukraine. Er wird den Satz noch oft sagen in den kommenden zwei Tagen.

Schallenberg zündet sich noch eine Zigarette an, und die Botschaftsangestellten werden langsam unruhig. Man müsse jetzt zum Flughafen aufbrechen. Wirklich. Sofort. In zwei Stunden geht der Flieger.

Die SMS, die Schallenbergs Kanzlerschaft einleitet, kommt an einem Samstag um drei Uhr früh. „Wir müssen reden“, soll Kurz geschrieben haben. Um sechs sei er im Büro gewesen, erzählt Schallenberg, die Entscheidung sei schnell gefallen. „Es war klar“, sagt er, „wenn Not am Mann ist, dann machst du das gefälligst.“ Er sei seinem „Pflichtgefühl für die Gemeinschaft“ nachgekommen, „so bin ich erzogen“. Vor der Entscheidung habe er auch mit seinen Eltern telefoniert.

Geboren wird Alexander Georg Nicolas Schallenberg am 20. Juni 1969 in Bern. Vater Wolfgang entstammt einer Adelsdynastie aus dem Mühlviertel mit Löwen im Wappen, die Mutter ist Schweizerin. Die Familie begleitet Botschafter Schallenberg auf dessen beruflichen Stationen, Sohn Alexander wächst in Indien, Spanien und Frankreich auf. Die Diplomatie wird ihm in die Wiege gelegt. Als junger Mann tritt er in die Fußstapfen seines Vaters, studiert Rechtswissenschaften in Wien und Paris, arbeitet im Außenministerium und in der Ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel. 2006 lässt er die Diplomatie vorerst hinter sich, wird Pressesprecher von Außenministerin Ursula Plassnik und bleibt, als 2008 Michael Spindelegger übernimmt. Außenminister Sebastian Kurz macht Schallenberg 2013 zum Chef der Stabstelle für strategische Planung, ab 2016 leitet er die Europa-Sektion des Außenministeriums. 2018 holt ihn Kurz ins Bundeskanzleramt, Schallenberg übernimmt die Leitung der Europasektion.

Unter Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird er 2019 zum Minister für Europa, Integration und Äußeres ernannt – und bleibt als einziges Mitglied der Übergangsregierung nach den Neuwahlen im Amt.

Sein kurzer Ausflug ins Bundeskanzleramt, jene fünf Wochen Ende 2021, die im Lebenslauf Schallenbergs wie ein Bruch wirken, das sei eine „sehr heftige Zeit“ gewesen, sagt er, auch wenn er sie im Nachhinein nicht missen wolle. Die Episode habe ihn geprägt. Schallenberg sagt aber auch: „Ich habe es nicht gewollt.“ Mehrere Leute aus seinem Umfeld bestätigen das.

Unter den meisten Diplomaten genießt Schallenberg hohes Ansehen. Man fühlt sich verstanden, immerhin ist er einer von ihnen. Doch der Chefdiplomat kann auch recht undiplomatisch sein. Schon in den ersten Tagen seiner Amtszeit als Bundeskanzler unterlaufen Schallenberg einige Pannen. Als ihm NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger im Parlament die Anordnung zur Hausdurchsuchung in der ÖVP-Zentrale vor die Nase legt, fegt er das Dokument demonstrativ vom Tisch auf den Boden. Als er in der „ZIB 2“ gefragt wird, ob Kurz je wieder Kanzler werden kann, sagt er: „Sicher“. Selbst die konservative „Presse“ ätzt: „Kann Kurz-Epigone Schallenberg Kanzler?“