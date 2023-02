Zaun oder nicht Zaun? Das war eine halbe Woche lang die Frage aller Fragen in der europäischen Migrationspolitik, jedenfalls aus der Perspektive eines österreichischen Bundeskanzlers, dessen Volkspartei den stattlichen Umfragebalken der FPÖ von schräg unten bestaunen muss. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich habe prinzipiell nichts gegen Grenzzäune, solange sie nicht dazu dienen, dort rechtswidrig Zurückweisungen ohne Asylverfahren (sogenannte „Pushbacks“) durchzuführen. Karl Nehammer hat auch recht, wenn er von einer „Migrationskrise“ spricht, denn wenn in einem Jahr 110.000 Asylwerber in Österreich aufschlagen, von denen die meisten in keinem der Länder, durch das sie gereist sind, registriert wurden, dann muss ein Kanzler nervös werden. Nehammer schnaubt zu diesem Thema gern den Satz: „Das europäische Asylsystem ist gescheitert.“ Ist es das?

Zunächst ein Lob: Auch wenn immer wieder skandalöse Vorkommnisse bekannt werden (Frontex-Pushbacks, unzumutbare Zustände auf Lesbos, Menschenrechtsverletzungen in Ungarn, Anlegeverbote für Flüchtlingsschiffe in Italien …), muss man der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten bescheinigen, dass sie generell mit Migranten menschlich umgehen, und gerade Österreich agiert in vielerlei Hinsicht korrekt. Asylwerber werden grundversorgt und haben Zugang zu rechtsstaatlichen Verfahren.

Die Kanzlerpartei hat das gute Recht, darauf hinzuweisen, wenn etwas im Argen liegt: Im Vergleich mit anderen EU-Staaten stranden zu viele Asylwerber in Österreich. Zudem häufen sich Anträge von Leuten, die nicht im Entferntesten Asylgründe glaubhaft machen können, etwa Migranten aus Tunesien, Indien oder Marokko.

Die traurige Wahrheit ist, dass sich die Migrationsströme immer wieder verlagern, und seit Monaten steigen die Zahlen eben vor allem entlang der Balkanroute. Das ist Pech für Österreich, aber ist es auch ein Beweis dafür, dass das europäische Asylsystem gescheitert ist?

Ja, bloß sollte sich Kanzler Nehammer die Zusatzfrage stellen, wie groß der Anteil der ÖVP an diesem Scheitern ist.

Wie sähe denn die logische Lösung des Problems aus, dass sehr viele Menschen in die Europäische Union drängen und einzelne Staaten – wie Österreich und Deutschland – überproportional davon betroffen sind? Richtig, es braucht ein gemeinsames europäisches Asylsystem, mit einheitlichem Recht und der gerechten Verteilung der Lasten. Wenn Massen von Migranten in Lampedusa anlanden, sollte nicht Italien für alle verantwortlich sein, wenn sie von der türkischen Küste nach Lesbos übersetzen, sollte nicht Griechenland allein damit fertig werden müssen, und wenn sie am Landweg nach Österreich strömen, sollte nicht unser Acht-Millionen-Einwohnerland alle aufnehmen müssen. Diese Vorschläge gibt es längst, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron trug sie 2017 in einer Rede an der Pariser Sorbonne vor.