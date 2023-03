Rainer Nikowitz: Bis die Ärztin kommt

Die Nacht hier im stockdunklen Herzen Niederösterreichs war kalt und leer. Irgendwo in der Ferne, tief verborgen in Wäldern, in denen sich nicht einmal mehr Fuchs und Hase gute Nacht sagen wollten, röhrte ein Hirsch. Oder war es doch eher der aufgebohrte Doppelauspuff eines juvenilen Bauernbündlers unten am Autobahnzubringer? Die Landeshauptfrau schlug fröstelnd den Mantelkragen noch höher und stolperte leise fluchend weiter durch die Finsternis. Was für eine bescheuerte Idee! Das würde der Pernkopf noch büßen, dass er ihr das eingeredet hatte. Andererseits: Was tat man nicht alles für das Wohl des …, äh …, Landes. Da musste man halt auch einmal dorthin gehen, wo’s wehtat. Also zum Beispiel zum zweiten Mal auf denselben Ball im selben Kleid. Oder eben: hierher.

Der Godfather hatte ihr ja davon abgeraten, das zu tun. Sie hatte ihn zwar gar nicht um seine Meinung gefragt, aber er hatte sie selbstverständlich angerufen, um sich wie gewöhnlich nicht einzumischen. Seine Schlussfolgerung war relativ überraschungsfrei und wenig hilfreich gewesen, hatte sie doch gelautet: „Unterm Erwin hätt’s des net geben!“ Ja. Eh. Aber was sollte sie denn bitte jetzt sonst machen? Hätte sie endlos mit dem Hergovich weiterstreiten sollen? Und dann am Ende, selbst wenn sie gewonnen hätte? Was sollte denn sie mit dem seiner abgehackten Hand? Das war doch grauslich, so was.

Also … ganz anders als das hier.

Die tapfere Landesmutter war jetzt am Ziel angekommen. Vor ihr ragten die schroffen Türme einer landestypischen Raubritterburgruine in den Himmel, umwabert von einer Nebelwolke, die nach Männerschweiß roch, den hier offenbar die massenhafte fiebrige Erwartung großer Dinge produzierte. Und natürlich nach dem Quargelbrot, mit dem sich Gottfried Waldhäusl in der Früh immer die Zähne putzte. Bevor man Waldhäusl sah, roch man ihn ja immer schon längst. Das hatte allerdings auch seine Vorteile, konnte man ihm doch solcherart leichter aus dem Weg gehen, und sei es durch einen Sprung in letzter Sekunde in einen Dornenbusch. Aber diese Option fiel ja heute wohl leider aus. Johanna entrang sich einen tiefen Seufzer. Hier, in diesem finsteren Gemäuer, das ganz dem innenarchitektonischen Geschmack strammer Burschen wie ihrer zukünftigen Koalitionspartner entsprach, sollten also die letzten, nach langen Verhandlungen nun wirklich endgültig allerletzten sogenannten „vertrauensbildenden Maßnahmen“ stattfinden, auf die die FPÖ bestanden hatte. Was für ein Alptraum. Der Ort – und die Maßnahmen.

Drinnen dampfte der Festsaal. Auf langen Tischen reihten sich die Bierkrüge aneinander, die Fackeln an den Wänden qualmten mit aufgekratzten blauen Funktionären um die Wette. Manche hatten zur Feier des Tages ihre blöden Käppis auf und schwarz-rot-goldene Schärpen um. Die Liederbücher hatten sie daheim gelassen, zumindest darauf hatte Johanna bestanden, da konnte sie nämlich beinhart sein wie nur was.

Außerdem konnten die ja eh alles auswendig.