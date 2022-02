Rainer Nikowitz: Impfpflichtlotterie

Beileibe nicht alle hatten zu Beginn daran geglaubt, oh nein. Beileibe nicht alle wollten der Regierung auf dem von ihr in den Omikron-Dschungel gehauenen Pfad folgen. Obwohl dieser doch zum wiederholten Male, ach, was soll man da untertreiben, obwohl dieser wie immer wieder einmal so klar und gerade verlief wie der Amazonas in seinem Delta. Denn als klar geworden war, dass nach der zugegebenermaßen vielleicht nicht völlig nach Wunsch verlaufenen Impflotterie auch die gerade erst eingeführte Impfpflicht schnell einen Boden unter den Füßen bekam, um den sie gerade noch das Bordorchester der Titanic beneidet hätte – da hatte unsere Regierung ja zum Glück so regiert, wie man es von ihr gewohnt war. Nämlich schnell, eiskalt – und richtig.

Sofort wurde als Untergruppe von „Gecko“ das informelle Expertenkomitee „Schwanzlurch“ eingesetzt – diesmal mit richtigen Experten, sogar bis hin zu Landeshauptleuten und allem. Und dieses hatte dann auch bald die richtige Empfehlung parat. Man setzte auf einen Synergieeffekt, der eigentlich auf der Hand gelegen war – und den bisher nur niemand wahrgenommen hatte. Wir waren die Ersten. Weil Österreich, du hast es besser.

Die Idee war also folgende: So eine Impfpflicht hat schon für sich allein zweifellos ihre Vorteile. Und eine Impflotterie fraglos auch. Wenn man beide Vorteile gewieft kombiniert – unschlagbar! Und schon war die Impfpflichtlotterie geboren. Und die funktionierte so: Einerseits wurde die Impfpflicht beibehalten, auch, wenn es vielleicht durchaus Argumente gab, seriös darüber nachzudenken, aber man musste da schließlich beinhart bleiben und durfte Wurminator Kickl und seinen Impfgegnern keine Möglichkeit zum Siegesgeheul gönnen.