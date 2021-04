Rainer Nikowitz: Sprechstunden

„Ich liebe dich bis zum Mond und zurück – oh Kanzler, nur du bist mein Glück!“, flötete sie jetzt endlich zum Abschluss - und wartete dann, rotwangig und bebend. Erstens natürlich auf Lob vom großen Vorsitzenden für die nicht nur prompt, sondern vor allem mit viel Herzblut überbrachte Message – Frau durfte schließlich im türkisen Machtgefüge noch Frau bleiben und sich also in ihrer dienenden Rolle ungestört wohlfühlen. Und zweitens wartete sie auf eine Antwort. Der Kanzler musste allerdings einräumen, dass er via tanzender Tanner irgendwie nicht mehr so unbeschwert kommunizierte wie in früheren, nicht staatsanwaltschaftlich verseuchten Zeiten via Handy. „Kriegst eh alles, was du willst!“, klang ja durch Klaudias Mund möglicherweise gleich ganz anders. Aber man konnte nicht alles haben, Sicherheit ging nun einmal vor.

„Äh … Also gut: Ich liebe dich auch. Und nicht, dass du mir mit einem anderen Kanzler fremdgehst!“ Ihre Lippenbewegungen verrieten, dass Tanner alles stumm memorierte, um es sich auch wirklich einzuprägen. „Aber sei so gut und halt dich jetzt eine Weile bedeckt, Süßer. Wir hatten genug Schlagzeilen!“ Die Ministerin nickte beflissen. „Und welche Melodie hättest du gern?“, antwortete sie dann. „Vielleicht mehr was Langsames? So Richtung Slow Fox?“ Sebastian zuckte nur mit den Schultern. In der schier unüberblickbaren Menge seiner Stärken war das möglicherweise eine der zurückhaltenderen. Er wusste schlicht nicht, was ein Slox Fox war. Aber Klaudia konnte es ihm ohnehin zeigen – hatte sie doch heute noch eine zweite Nachricht zu überbringen. Sie deutete dem Kanzler, er solle zuhören, schloss die Augen, begann sich sanft hin- und herzuwiegen – und dann zu singen: