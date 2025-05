Die Freude über den Sieg beim Song Contest ist nicht enden wollend – und das ist ja auch ganz richtig so. Österreich im Glückstaumel, Kulturminister Andreas Babler konnte mit knapper Not daran gehindert werden, sich vor das gerade noch ausrollende Flugzeug zu werfen, um JJ gebührend zu empfangen. Zwei Tage später durfte unser Sieger auch im Bundeskanzleramt zum Selfie mit den drei Koalitionsspitzen antreten, die in ihm begreiflicherweise darob aufwallende Euphorie behielt er professionell für sich, man sieht sie ihm auf dem verbreiteten Bildmaterial nicht an. Es gab auch sofort einige Städte, die sich als Austragungsort ins Gespräch brachten. Mein Herz schlägt hier selbstverständlich für den Bewerber aus dem Burgenland, schon allein wegen dann möglicher unsterblicher TV-Sätze wie: „Good evening and hello to lovely Oh-bear-ward! This is London calling!“

Für mich persönlich wurde die ganze Sache aber erst so richtig rund, als sich unser Barde endlich, nach Tagen des bleiernen Schweigens, auch zur Causa prima unserer Zeit geäußert hat, ich wollte schon anrufen. Denn während mir mein Installateur beim Beheben einer unangenehmen Verstopfung selbstverständlich ungefragt erklärt, dass er israelische Abflussreiniger und Rohrmuffen boykottiert und mich der Trafikant statt dem früheren „D’Ehre!“ korrekterweise nur mehr mit „From the river to the sea!“ begrüßt, ist von den entrückten Kulturschaffenden in ihren Elfenbeintürmen dazu natürlich wieder einmal praktisch nichts zu hören.