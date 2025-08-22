Rechtspflege à la Allah: Verdrängt die Scharia österreichisches Recht?

Man sollte die Politik keinesfalls den Spitzenjuristen allein überlassen. Erfahrbar wurde dies vergangene Woche nach einem Bericht der „Presse“ über ein bemerkenswertes Gerichtsurteil.

Zwei muslimische Männer hatten zur Klärung geschäftlicher Konflikte ein privates Schiedsgericht vereinbart. Ein üblicher Vorgang: Es erleichtert das Geschäftsleben, wenn bei Meinungsverschiedenheiten statt eines langwierigen Rechtsweges straffe Streitbeilegungsverfahren genützt werden. Die Männer wählten als Rechtsgrundlage für ihr Schiedsgericht die islamischen Rechtsvorschriften, die Scharia. Es kam zu einem Streit, der schließlich vor dem weltlichen Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen landete.

Dieses hatte nur zu prüfen, ob das Ergebnis des Scharia-Schiedsspruchs gegen die Grundwerte der österreichischen Rechtsordnung verstoße – das tat es nicht. Wie das Gericht feststellte, können islamische Rechtsvorschriften für vermögensrechtliche Ansprüche „in einer Schiedsvereinbarung wirksam vereinbart werden“.

Der Aufschrei des Boulevards und der FPÖ, nun würde in Österreich die Scharia gelten, ist albern und kann daher ignoriert werden.