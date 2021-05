Robert Treichler: Kabul, wir vergessen euch nicht!

Was jetzt gleich kommt, werden viele nicht hören wollen, deshalb ein kurzer Prolog: Ja, Österreich hat in den Jahren 2015 und 2016 sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Ja, Österreich hat das Recht, Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, abzuschieben. Ja, auch in Länder, in denen die allgemeine Sicherheitslage schlechter ist als hierzulande. Nein, Österreich und die anderen reichen Industriestaaten können nicht alle aufnehmen, denen es in ihren Herkunftsländern schlecht geht.