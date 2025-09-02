Rechtspopulistische Politiker werden bekanntlich in ihrem gesamten Denken und Tun nur von einer einzigen Sorge angetrieben: jener um das Wohlergehen des ehrlichen kleinen Mannes, dem die Eliten permanent auf den Kopf scheißen. Damit einher ging bislang meist die Ansicht, dass sich die Volkstribunen besser nicht dabei ertappen lassen sollten, privat Reichtümer eher fragwürdiger Herkunft aufzutürmen, da widrigenfalls eine gewisse Entfremdung der weniger betuchten Stammwählerschaft nicht auszuschließen sei.

Dieser alten europäischen Denkschule gehorchend, herrscht nun im Moment in Ungarn gerade Aufregung wegen geheimer Filmaufnahmen aus einem nicht eben kleinteilig gehaltenen Anwesen, in dem – mutmaßlich – Viktor Orbán residiert: Hatvanpuszta, ein luxuriöser Schlosskomplex westlich von Budapest, ganz in der Nähe von Orbáns Heimatort. Der Gulasch-Gröfaz erklärte als Reaktion auf die Kritik, die ihm entgegenschlug, das weitläufige Gelände samt diverser Poolanlagen und einem herrschaftlichen Speisesaal gehöre gar nicht ihm, sondern seinem 84-jährigen Vater, und der wiederum gab zu Protokoll, er habe ein landwirtschaftliches Anwesen aus dem 19. Jahrhundert historisch akkurat nachbauen wollen.

Nun, wer das Bildmaterial aus dem orbánschen Nebenerwerbsbauernhof sichtet, kann nur zum Schluss kommen, dass an der Richtigkeit dieser Aussage kein Zweifel besteht. Genau so muss das alles vor 200 Jahren ausgesehen haben, und zwar bis ins letzte Whirlpooldüsen-Detail. Und ebenso ohne jeden Zweifel hat Orbán Senior sicherlich sein Lebtag recht brav gearbeitet – irgendwie wird er sich so ein besseres Schrebergartl am Lebensabend also schon verdient haben!

Wie sehr Orbán die väterliche Wunschimmobilie noch bei seiner Gefolgschaft schaden wird, bleibt abzuwarten. Wladimir Putin hatte es da etwas praktischer, als sein Schwarzmeer-Schloss ruchbar wurde. Er muss zwar bei den Insassen seiner Neo-UdSSR auch ein wenig aufs Image achten, aber zumindest seine Wahlergebnisse rechnet er sich praktischerweise schon länger selber aus. Einzig Alexej Nawalny, der Putins bescheidene Datscha – eh nur mit 1000 Zimmern, er hat halt viele Bücher – schamlos ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt hatte, bekam ein paar Folgen der unangenehmeren Art zu spüren. Wobei: Da Putin sein Domizil nicht nur vor den eigenen Landsleuten geheim halten musste, sondern auch vor ukrainischen Drohnen, wurde es in der Zwischenzeit wieder geschleift. Zu unsicher. So sad!